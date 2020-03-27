Burak Yılmaz: "Sporcular olarak maddi manevi hazırız"

Beşiktaş'ın golcü yıldızı Burak Yılmaz, CNN Türk canlı yayınına görüntülü bağlandı. Ailesiyle birlikte programa konuk olan milli golcü süreçle ilgili açıklamalarda bulundu.

"Evde bisiklet var, onu çeviriyoruz"

"Kendimizce her şeyi dezefekte ederek, ellerimizi bol bol yıkayarak, bahçe mümkün olduğunca az çıkarak korunmaya çalışıyoruz. Bir tek bahçeye iniyoruz zaten. En fazla yürüyüş yapıyoruz. Evde bisiklet var, onu çeviriyoruz. Tabi ne kadar hazır olabiliriz onu bilmiyoruz. Asıl korumamız gereken yaşlılarımız. Annem ve babam var, biz onları sağlıklı tutmaya çalışıyoruz.

"Arda Turan'dan bir pas geldi"

"Pek çok ailenin maddi desteğe ihtiyacı var. Dün Arda'dan size pas geldi. Neler söylersiniz?" sorusuna Yılmaz, "Arda Turan'dan bir pas geldi. Çok bakamadım ama araştırıp Arda'nın pasını değerlendireceğim. Sporcu insanlar vicdanlı insanlardır. Her desteğe ve yardıma sporcular olarak maddi manevi hazırız. Yardımlarla ilgili büyüklerimizle konuştuktan sonra gerekenleri yaparız. Bütün arkadaşlarımla da konuşup gerekeni yapacağımızı düşünüyorum." cevabını verdi.

"Sağlıkçılarımıza selam göndermek istiyorum. Her akşam onları alkışlıyoruz. Onlardan Allah razı olsun"