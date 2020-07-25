Burak Yılmaz: "Türk futbolcular hain ilan ediliyor"

Beşiktaş'tan ayrılarak Fransa'nın Lille takımına transfer olan Burak Yılmaz açıklamalarda bulundu

Trt Spor'a konuşan Burak Yılmaz, "Lille'den bir teklif geldi. Yönetimimizle oturup konuştuk. Gerçekten zor durumdalar. Ortak bir karar aldık. Kulübümüzün karşılamayacağı bir kontratım vardı. Beşiktaş için de hayırlısı buydu. Çok büyük bir yükten kurtuldular diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

"Ne kadar yardımcı olursam olayım, kontratım kulübümüze yardımcı olacak bir seviyede olmuyordu."

"1 sene boyunca az ödeme almıştım diğer arkadaşlarım gibi. Bunları hiç problem etmedim. Sayın Fikret Orman ve sayın Ahmet Nur Çebi zamanlarında asla para konuşmadım. Hatta çok uzun süreler para almadan devam ettim. Bunun hiç lafını yapmadım

"Benim Beşiktaş'a hiçbir şekilde kırgınlığım yok. Hatta çok duygusal bir ayrılık oldu. Dediğim gibi devam etseydim, yapacağım indirime rağmen kulübümüzün karşılayamayacağı bir kontratım vardı. Yönetimimizle birlikte ortak bir karar verdik."

"Muslera ile, Drogba ile, Sneijder ile, Alex ile, Jaja ile, Colman ile oynadım, Atiba ile oynadım. Karakterli yabancılar ile oynadım. Bu oyuncuların parayı hiç sorun ettiğini görmedim. Yabancı sınırı çıktı, herkes karşı çıkıyor. Ben hiçbiriyle aynı fikirde değilim."

"Hain ilan ediliyor"

"Türk oyuncular uzun süre maaş alamadı, problem etmediler ama sadece pandemide para alamayan yabancılar bizleri bıraktı, gitti. Onlara bir şey olmuyor, Türk oyuncular federasyona kendi parasını almak için gidince kadro dışı kalıyor. Hain ilan ediliyor."

"Yabancı sınırı olunca bazı Türk oyuncular 6 milyon euro, 8 milyon euro, 10 milyon euro oluyor diyorlar. Bu oyuncunun hatası mı? Bu bir yöneticilik hatası."

"Dünyanın hiçbir yerinde transfer netleştiği zaman oyuncu oynamaz, Lille oynamama kesinlikle izin vermedi. Yoksa ben sahada takımımla birlikte olmak istedim. Beni bırakıp gidenlerle aynı kefeye koymasınlar."

Arda Turan açıklaması

"Arda Turan, Galatasaray taraftarıyla kavuşmak için sabırsızlanıyor."

"Beşiktaş büyüktür, Beşiktaş'ın kimseye ihtiyacı yok. Bizlerin Beşiktaş'a ihtiyacı var."