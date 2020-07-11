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HaberlerBeşiktaş Haberleri Burak Yılmaz ve Gökhan Gönül derbiye yetişiyor
11.07.2020 - 07:00 |

Burak Yılmaz ve Gökhan Gönül derbiye yetişiyor

Beşiktaş’ta, Kasımpaşa maçında sakatlanan Burak Yılmaz ve Gökhan Gönül’ün durumları netlik kazandı. İki ismin sezonun son derbisinde sahada olmaları bekleniyor. Öte yandan Kevin N’Koudou'nun Malatyaspor maçında forma giyebileceği vurgulandı.

Burak Yılmaz ve Gökhan Gönül derbiye yetişiyor
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Beşiktaş’ta, Kasımpaşa maçında sakatlanan Burak Yılmaz ve Gökhan Gönül’ün durumları netlik kazandı.
Kulüpten yapılan açıklamada, “Kasımpaşa ile oynanan müsabakada, sağ alt baldırında ağrı hissettiği için oyundan çıkan Burak Yılmaz ile sağ dizine aldığı darbe sonrası oyuna devam edemeyen Gökhan Gönül, Acıbadem Hastanesi’nde MR görüntülemesinden geçmiş, yapılan görüntüleme neticesinde, Burak Yılmaz’ın baldır arka adalesinde hafif-orta düzey zorlanma, Gökhan Gönül’ün sağ dizinde darbeye bağlı doku zedelenmesi tespit edilmiştir” ifadeleri kullanıldı.
Tedavilerine hemen başlanan Burak ve Gökhan, Yeni Malatyaspor maçında forma giyemeyecek. Fenerbahçe ile 19 Temmuz Pazar günü oynanacak maça yetiştirilmeye çalışılan tecrübeli oyuncuların sezonun son derbisinde sahada olmaları bekleniyor.

N’Koudou sevinci
Süper Lig’in 32. haftasında 13 Temmuz Pazartesi günü BtcTurk Yeni Malatyaspor’la deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş, hazırlıklarına başladı. Kasımpaşa maçında forma giyen futbolcular yenilenme programı uygularken, diğer oyuncuların pas ve top kapma çalışmalarından sonra yarı sahada çift kale maç oynadığı aktarıldı. Sakatlığı yüzünden Kasımpaşa maçının kadrosunda yer almayan Kevin N’Koudou dün takımla çalıştı. Fransız futbolcunun, Malatyaspor maçında forma giyebileceği vurgulandı.

Burak Yılmaz ve Gökhan Gönül derbiye yetişiyor

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