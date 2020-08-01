01.08.2020 - 17:41 |
Burak Yılmaz'dan Merih Demiral paylaşımı: Kardeşim geri dönüyor
Lille'e transfer olan ve resmi imzayı atan Burak Yılmaz, Juventus forması giyen Merih Demiral'la görüntülü konuşma gerçekleştirdi. Bu sohbetten bir kareyi paylaşan Burak, "Kardeşim geri dönüyor kazasız belasız inşallah" notunu düştü.
Beşiktaş'tan ayrılıp Lille'e transfer olan Burak Yılmaz'dan Merih Demiral paylaşımı geldi. Resmi imzayı atan Burak, milli takımdan arkadaşı Merih'le görüntülü sohbet gerçekleştirdi.
Bu sohbetten bir kareyi paylaşan golcü futbolcu, "Kardeşim geri dönüyor kazasız belasız iinşallah" notunu düştü.
Uzun süredir sakat olan Merih Demiral ligin son haftalarında Juventus tarafından kadroya yeni yeni alınmaya başlamıştı.
İşte Burak'ın paylaşımı