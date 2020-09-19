'Burası çok farklı'

Ralli dünyasının en önemli efsanelerinden biri olarak kabul edilen ve kariyerinde 9 WRC şampiyonluğu bulunan Red Bull sporcusu Sebastien Loeb, 2010’da sonra ilk kez yeniden Türkiye’de yarışacak. Fransız sporcu zorlu mücadele öncesi parkurun ilginç ve farklı olduğunu dile getirdi. Seyircinin olmamasına üzüldüğünü belirten efsane pilot, her şeye rağmen yeniden yarışmanın çok güzel olduğunu da ekledi.

Uzun zamanın ardından yeniden direksiyon başına geçeceksiniz. Sizce nasıl zorluklar yaşayacaksınız?

n Uzun ayrılıklardan sonra en büyük problem yeniden hızınızı ve ritminizi bulmak oluyor. Rakiplerim geçen hafta Estonya’da tekrar yarışmaya başladı ama benim için geri dönüş Türkiye Rallisi ile olacak. Ve tüm etaplar benim için yeni. Biliyoruz ki şampiyonada ilk üç sırayı alan pilotlar Sebastien Ogier, Elyfn Evans ve Ott Tanak herkesten hızlı ama biz de neler yapacağımızı göreceğiz.

Parkur kırıcı

Peki, Türkiye Rallisi hakkında neler söylersiniz?

- İzlediğim videolardan gördüğüm kadarıyla Türkiye Rallisi farklı. Hızlı geçişler, virajlı bölümler ve kırıcı bir parkur var. Yüksek sıcaklığı da eklediğimizde tüm ralli boyunca lastik kontrolü ve yönetimi en önemli konu olacak. Benim için keşfedilmesi gereken bir ralli. Marmaris çok güzel, insanlar da çok misafirperver görünüyor. O sebeple beni iyi bir yarışın beklediğini düşünüyorum.

Öğrenmek zorundayız

Salgın döneminde Türkiye önemli bir sorumluluk alarak şampiyonaya ev sahipliğini üstlendi. Bu konuda neler söylersiniz?

- Bazılarına göre risk almış olsalar da bence organizatörler gerçekten harika bir iş çıkarıyorlar. Normal hayata ya da kimilerine göre ‘yeni normal’e dönüş konusunda önemli bir motivasyon sağlıyorlar. Hepimiz testlerimizi yaptıracağız, bize tahsis edilen özel alanlarımızda kalacağız ve giderken yine testten geçeceğiz. Dünyanın içinden geçtiği durum ilk düşündüğümüzden daha uzun sürdüğü için yeni koşullarda yaşamayı öğrenmek zorundayız. Bu yeni koşullardan biri de seyircinin olmaması. Buna üzülüyorum fakat herkesin de güvende ve sağlıklı olması için maalesef böyle olması gerektiğini biliyorum.

‘Büyük çekişme yaşanıyor’

Sizce şu an şampiyonadaki en iyi pilot kim?

- Zirvede yer alan üç pilot, şampiyonluk için büyük bir çekişme içinde. Aralarında Neuville de olabilirdi ama Estonya’da finişe gelememesi önemli puanlar kaybetmesine neden oldu. Evans da iyi bir performans gösteriyor. Tüm bunları değerlendirdiğimde şampiyonluk için bu kadar sayıda pilotun çekişmesi bence çok iyi.