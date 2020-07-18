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HaberlerVoleybol Haberleri Bursa Büyükşehir Belediyespor'da bir sporcunun koronavirüs testi pozitif çıktı!
18.07.2020 - 00:06 | | AA

Bursa Büyükşehir Belediyespor'da bir sporcunun koronavirüs testi pozitif çıktı!

Bursa Büyükşehir Belediyespor'da bir oyuncunun koronavirüs testi pozitif çıktı.

Bursa Büyükşehir Belediyespor'da bir sporcunun koronavirüs testi pozitif çıktı!
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Efeler Ligi ekiplerinden Bursa Büyükşehir Belediyespor'da bir oyuncunun koronavirüs testi pozitif çıktı.

Efeler Ligi ekiplerinden Bursa Büyükşehir Belediyespor'da koronavirüs şoku yaşandı. Bursa temsilcisinin dün gerçekleştirdiği koronavirüs testinde, bir sporcuda virüse rastlandı. Teste giren diğer sporcuların sonucu negatif çıkarken, testi pozitif çıkan sporcu karantinaya alındı.

Kulüpten yapılan bilgilendirmede, "Yeni sezon hazırlıklarına başlayan Voleybol Erkek A takımımızda yapılan sağlık kontrollerinin ardından 1 sporcumuzun Covid-19 test sonucu pozitif çıkmıştır. Söz konusu sporcumuzun genel sağlık durumu iyi olup karantina ve tedavi sürecine başlanmıştır. Testi sonuçlanan diğer sporcu, teknik ve idari ekibimizde herhangi bir pozitif vakaya rastlanmamış olup, takımımız yeni sezon hazırlıklarını sürdürmektedir" ifadelerine yer verildi.

Bursa Büyükşehir Belediyesporda bir sporcunun koronavirüs testi pozitif çıktı

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