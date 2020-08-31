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31.08.2020 - 07:00 |

Bursa’da uluslararası bisiklet yarışı!

Türkiye’nin sosyal mesafeli ilk uluslararası bisiklet yarışı 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda Bursa’da gerçekleşti.

Bursa’da uluslararası bisiklet yarışı!
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Türkiye’nin sosyal mesafeli ilk uluslararası bisiklet yarışı 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda Bursa’da gerçekleşti. Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin himayesi ve Turkcell’in iletişim sponsorluğunda düzenlenen GranFondo Bursa’da yerli ve yabancı 2 bine yakın bisikletsever pedallarını, ‘Zaferi yüreğinde, gücü pedalında hisset’ sloganıyla çevirdi.
Kısa, uzun, paralimpik kısa, paralimpik uzun ve milli uzun yarış olmak üzere 5 kategoride düzenlenen etkinlikte ‘maskeli’ yarışçılar dikkat çekti. Bursa Millet Parkı’ndaki ‘start’ta,sosyal mesafeye dikkat ederek çıkış yapan sporcular,102.8 kilometrelik uzun parkur ve 76.7 kilometrelik kısa parkurda maskeleriyle birlikte mücadele etti.

‘Desteğimiz sürecek’
Turkcell İletişim Direktörü İsmail Özbayraktar ise şu ifadeleri kullandı: “Pandemi dönemi, spor yapmaya engel değil, bunun en güzel örneğini bu etkinlikte yaşıyoruz. Turkcell olarak ülkemizde sporun birleştirici gücüne inanıyoruz. Bu amaç doğrultusunda üç farklı sponsorluk modelini hayata geçirdik. İlk olarak Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi ana sponsorluğu ile ülkemizin sporcu havuzuna katkı yapıyoruz. Ayrıca Olimpik spor branşlarının federasyonlarına ve son olarak GranFondo Bursa gibi vatandaşlarımızı harekete teşvik eden etkinliklere ana sponsorluk yapıyoruz. TURKSPORU’na olan desteğimiz artarak devam edecek. Bayram sevincini spor coşkusuyla birleştirerek bize katılan tüm Bursalılara teşekkür ediyoruz.”

Bursa’da uluslararası bisiklet yarışı

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