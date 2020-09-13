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13.09.2020 - 20:09 |

Bursaspor - Adana Demirspor: 1-3

TFF 1. Lig'de 2020-2021 sezonunun ilk haftasında Adana Demirspor deplasmanda Bursaspor'u 3-1 yendi.

Bursaspor - Adana Demirspor: 1-3
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TFF 1. Lig'de 2020-2021 sezonunun ilk haftasında Adana Demirspor deplasmanda Bursaspor'u 3-1 yendi.

Stat: Bursa Büyükşehir Belediye 

Hakemler: Koray Gençerler, Gökhan Memişoğlu, Hüsnü Emre Çelimli 

Bursaspor: Ataberk Dadakdeniz, İsmail Çokçalış, Cüneyt Köz, Sedat Dursun, Emirhan Aydoğan (Dk. 83 Onur Atasayar), Ramazan Keskin (Dk. 59 Recep Aydın), Burak Altıparmak, Burak Kapacak (Dk. 83 Serdar Özkan), Özer Hurmacı, Ozan İsmail Koç (Dk. 74 İsmail Can Çavuşluk), Ali Akman 

Adana Demirspor: Zubas, Tarık Çamdal, Tayyib Talha Sanuç, Rassoul, Anıl Karaer (Dk. 46 Sinan Kurt), Traore (Dk. 86 Süleyman Koç), Hasan Kılıç, Mehmet Uslu (Dk. 72 Okan Alkan), Pa Dibba, Sedat Şahintürk (Dk. 65 Kosecki), Mehmet Akyüz (Dk. 86 Kerim Avcı) 

Goller: Dk. 8 Ali Akman (Bursaspor), Dk. 48 ve Dk. 69 Mehmet Akyüz, Dk. 79 Hasan Kılıç (Adana Demirspor) 

Sarı kart: Dk. 43 Ramazan Keskin (Bursaspor)

Bursaspor - Adana Demirspor: 1-3

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