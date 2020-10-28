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28.10.2020 - 17:42 | | Barış Yalım BURSA (İHA) -

Bursaspor Başkanı Erkan Kamat’tan önemli açıklamalar

Bursaspor Başkanı Erkan Kamat, Sedat Dursun ve Serdar Özkan’ın süresiz kadro dışı kaldığını belirten bir açıklama yayınladı.

Bursaspor Başkanı Erkan Kamat’tan önemli açıklamalar
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Başkan Kamat, yeşil beyazlı kulübün resmi sitesinden yaptığı açıklamada, teknik direktör Mustafa Er’e güvendiklerinin de altını çizdi.

Bursaspor Kulübü Başkanı Erkan Kamat şu açıklamayı yaptı:

“Çok Değerli Bursaspor Ailesi, içinde bulunduğumuz bu zorlu süreçte ben ve yönetim kurulu üyelerimizin gösterdiği iyi niyetli çalışmalardan dolayı kimsenin şüphesi olmasın. Biz Bursaspor ailesinin temsilcileri olarak aldığımız kararları tamamen Bursaspor Kulübü'nün menfaatleri doğrultusunda aldığımızı bilmenizi isterim. Oyuncularımız Serdar Özkan ve Sedat Dursun, yönetim kurulumuzun kararıyla süresiz kadro dışı bırakılmıştır. Bugüne kadar Mustafa Er hocamız ve beraberindeki teknik kadroya nasıl inandıysak bugünden itibaren daha çok güvendiğimizi belirtmek isterim. Takımdaki tüm oyuncularımıza ve teknik kadromuza sizlerin de inanarak sahip çıkmanızı rica ediyorum. Zaman içerisinde her şeyin daha iyi olacağını ve mutlaka Süper Lig'e çıkmak için her şeyi yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Önümüzdeki günlerde herkesin beklediği çok kapsamlı basın toplantısını yaparak tüm detaylarıyla Bursaspor Ailesini bilgilendireceğim. Şahsım ve Yönetim Kurulu Üyelerim adına saygılarımı sunarım."

Bursaspor Başkanı Erkan Kamat’tan önemli açıklamalar

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