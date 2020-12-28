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28.12.2020 - 21:06 |

Bursaspor - Eskişehirspor: 2-1

TFF 1. Lig'in 16. hafta kapanış karşılaşmasındaBursaspor, Eskişehirspor'u 2-1 yendi.

Bursaspor - Eskişehirspor: 2-1
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TFF 1. Lig'in 16. hafta kapanış karşılaşmasında Bursaspor, Eskişehirspor'u 2-1 yendi.

Stat: Bursa Büyükşehir Belediye

Hakemler: Mert Güzenge, Kemal Mavi, Ogün Kamacı 

Bursaspor: Ataberk Dadakdeniz, İsmail Çokçalış, Cüneyt Köz (Dk. 83 Aykut Akgün), Furkan Emre Ünver, Onur Atasayar, Burak Altıparmak, Emirhan Aydoğan, Batuhan Kör (Dk. 69 Çağatay Yılmaz), Özer Hurmacı (Dk. 59 Ozan İsmail Koç), Burak Kapacak (Dk. 83 Kerem Şen), Ali Akman (Dk. 83 Recep Aydın) 

Eskişehirspor: Melih Ağa, Bilal Ceylan, Mevlüt Çelik, Furkan Balaban, Erdal Akdarı, Furgan Polat (Dk. 84 Tolga Yakut), Mehmet Özcan, Alimi, Berkay Tanır (Dk. 84 Bedirhan Akçay), Sholoja, Bedirhan Altunbaş (Dk. 71 Onur Arı) 

Goller: Dk. 16 Burak Kapacak, Dk. 61 Cüneyt Köz (Bursaspor), Dk. 90 Tolga Yakut (Eskişehirspor) 

Sarı kartlar: Dk. 74 Ali Akman, Dk. 86 Kerem Şen (Bursaspor), Dk. 32 Furkan Balaban, Dk. 63 Bedirhan Altunbaş, Dk. 80 Furgan Polat, Dk. 90 6 Erdal Akdarı (Eskişehirspor)

Bursaspor - Eskişehirspor: 2-1

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