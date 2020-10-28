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28.10.2020 - 11:27 | | Gürkan DURAL/BURSA, (DHA) -

Bursaspor gençleriyle sahada

TFF 1’inci Lig’de mücadele veren Bursaspor, transfer yasağı nedeniyle kadrosuna yeni oyuncular dahil edemezken, mevcut kadrosunun önemli bir kısmını altyapı oyuncularından oluşturdu.

Bursaspor gençleriyle sahada
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Türkiye Futbol Federasyonu’na gönderdiği 33 kişilik listede 25 altyapı oyuncusuna yer veren Bursaspor, aynı zamanda ligin de geride kalan haftalarında en fazla altyapı ve genç oyuncu oynatan ekibi oldu.

Yeşil-beyazlılarda İsmail Çokçalış (20), geride kalan 7 haftadaki tüm maçlarda tam süre alan tek isim olarak dikkat çekti. Bursaspor’da, altyapı kulübü olan Vakıfköy’de futbol eğitimi gören 16 oyuncu forma şansı buldu. 17 ila 24 yaş bandındaki oyuncular ve aldıkları dakikalar ise şöyle:
İsmail Çokçalış (630), Emirhan Aydoğan (623), Burak Kapacak (599), Ali Akman (591), Ataberk Dadakdeniz (360), Deniz Aydın (270), Ramazana Keskin (263), Ozan Koç (155), Batuhan Kör (127), Sedat Dursun (90), Furkan Ünver (86), Tuğbey Akgün (74), İsmail Can Çavuşluk (55), Çağatay Yılmaz (45), Kerem Şen (20), Eren Güler (4).

12 GOLÜN 11'İ ALTYAPIDAN
Bursaspor, TFF 1’inci Lig’in 7’nci haftasındaki Akhisarspor maçında da 11 altyapı oyuncusuyla mücadele etti. Teknik direktör Mustafa Er, ilk 11’inde 8 altyapı oyuncusuna görev verirken, sonradan oyuna giren 4 oyuncudan 3’ünün Vakıfköy’den yetiştiği kaydedildi.

Hücum yönünde de Bursaspor genç isimlerinin katkısını gördü. Ali Akman (18), ligde geride kalan 7 maçta da forma giyerken, 5 kez gol sevinci yaşadı. Genç oyuncu, gol krallığında üçüncü sırada bulunuyor. Öte yandan, Bursaspor’un attığı 12 golden 11’i Vakıfköy’de yetişen oyunculardan geldi.

Bursaspor gençleriyle sahada

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