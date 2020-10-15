Bursaspor iÃ§ sahadaki zinciri kÄ±rmak istiyor

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TFF 1inci Ligde mÃ¼cadele veren Bursaspor, geride kalan haftalarda henÃ¼z evinde puan ile tanÄ±ÅŸamadÄ±. Bursa temsilcisi; evinde oynadÄ±ÄŸÄ± Adana Demirspor ve Giresunspor maÃ§larÄ±nda Ã¶ne geÃ§mesine karÅŸÄ±n, her iki maÃ§tan da puansÄ±z ayrÄ±ldÄ±. 18 Ekim Pazar gÃ¼nÃ¼ ise, Bursa BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye Stadyumunda BalÄ±kesirsporu aÄŸÄ±rlayacak olan Bursa ekibi, sahasÄ±nda ilk puanlarÄ± iÃ§in mÃ¼cadele edecek.

KAYBEDERSE Ä°LK YAÅžANACAK

Bursasporun 57 yÄ±llÄ±k profesyonel lig tarihindeki sezon baÅŸlangÄ±Ã§larÄ± dikkate alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nda, sahasÄ±nda oynadÄ±ÄŸÄ± ilk Ã¼Ã§ maÃ§tan puansÄ±z ayrÄ±lmadÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor. KulÃ¼p tarihinde 4 sezon ilk iki maÃ§Ä±nÄ± kaybeden Bursa temsilcisi, sonraki Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ mÃ¼cadelesinden puan veya puanlarla ayrÄ±lmayÄ± baÅŸardÄ±. Bursa ekibi, BalÄ±kesirspor karÅŸÄ±sÄ±nda da sahadan maÄŸlubiyetle ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ± takdirde ise; tarihinde ilk kez evinde oynadÄ±ÄŸÄ± ilk Ã¼Ã§ maÃ§Ä± puansÄ±z kapatacak.

ÃœÃ‡ÃœNCÃœ MAÃ‡LARINDA ZÄ°NCÄ°RÄ° KIRDI

1986/87 sezonunda ilk iki maÃ§Ä±nÄ± kaybeden Bursaspor, sonraki Ã¼Ã§ maÃ§Ä±ndan da galibiyetle ayrÄ±lmasÄ±nÄ± bildi. 1998/99 sezonunda da benzer grafik Ã§izen Bursa ekibi, evinde ilk iki maÃ§ta maÄŸlubiyetin ardÄ±ndan sahasÄ±nda oynadÄ±ÄŸÄ± sonraki 5 maÃ§Ä± da kazandÄ±. Bir sezon sonra yine evinde iki maÄŸlubiyetle sezona baÅŸlayan Bursa temsilcisi, ÅŸanssÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ± evindeki Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ maÃ§Ä±nda aldÄ±ÄŸÄ± galibiyetle kÄ±rdÄ±. YakÄ±n geÃ§miÅŸte de 2014/15 sezonunda evinde iki maÄŸlubiyet alan Bursaspor, sahasÄ±ndaki Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ maÃ§ta berabere kalarak evinde puanla tanÄ±ÅŸtÄ±.

GEÃ‡EN SEZON ETKÄ°LÄ°YDÄ°

Pandemi nedeniyle taraftarÄ±ndan yoksun olarak sahada mÃ¼cadele veren Bursa temsilcisi, 11 sezonda ise sahasÄ±nda oynadÄ±ÄŸÄ± ilk Ã¼Ã§ maÃ§Ä±ndan galibiyet ile ayrÄ±ldÄ±. 1970/71 sezonunda evinde oynadÄ±ÄŸÄ± ilk 5 maÃ§Ä± da kazanan Bursaspor, kulÃ¼p tarihinin en iyi iÃ§ saha baÅŸlangÄ±cÄ±nÄ± gerÃ§ekleÅŸtirdi. GeÃ§tiÄŸimiz sezon TFF 1inci Ligde iÃ§ sahada en etkili ekiplerden biri olan Bursa ekibi; 17 maÃ§Ä±nda topladÄ±ÄŸÄ± 35 puan ile ligin en iyi Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ iÃ§ saha performansÄ±na imza attÄ±.

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