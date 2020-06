Bursaspor, İrfan Buz yönetiminde çıktığı ilk maçını kazandı

TFF 1'inci Lig'de üst üste gelen sonuçların ardından teknik direktör değişikliğine giden Bursaspor, İrfan Buz yönetiminde çıktığı ilk maçında galibiyete ulaştı. Yeşil beyazlılar, kümede kalma mücadelesi veren Adanaspor'u evinde Tayfur Bingöl'ün kaydettiği gol ile 1-0 yenerken, Süper Lig iddiasını sürdürdü. Bursaspor bu galibiyet ile birlikte puanını 49'a yükseltti.

İRFAN BUZ'DAN ROTASYON

İrfan Buz, ilk 11 düzeninde önceki maça göre 3 değişikliğe gitti. Keçiörengücü mağlubiyeti sonrasında eleştiriler alan Selçuk Şahin ve Traore'nin yanı sıra, Sedat Dursun'u kulübeye çeken deneyimli teknik adam; Mamadou Diarra, Burak Altıparmak ve Serdar Özkan'ı sahaya sürdü. 5 değişiklik hakkının da tamamını kullanan Buz, Sedat ile Selçuk'a ise süre vermedi. Yüzde 62'lik topa sahip olma oranıyla dikkat çeken Bursaspor, mücadelenin son anlarına doğru skoru koruma iç güdüsüyle hareket ederken, istediği puanlara ulaştı.

SERDAR ÖZKAN: ŞAMPİYON TAKIMI AİT OLDUĞU YERE TAŞIYACAĞIZ

4 ay süren sakatlığının ardından önceki hafta oynanan Keçiörengücü maçıyla birlikte sahalara dönen Serdar Özkan, Adanaspor karşısında tam süre aldı. Deneyimli oyuncu, karşılaşma sonrasında duygularını paylaşarak, "Tam 4 ay sonra ilk 90 dakika... Hayatımda yaşadığım en büyük sakatlıktan sonraki ilk maç. Korku heyecan bilinmezlik hepsini bir arada yaşadım bugün. 4 ay boyunca benimle hem psikolojik olarak hem de tedavi anlamında hep yanımda olan sağlık ekibine çok teşekkür ederim. Güzel bir 3 puan inşallah şampiyon takımı ait olduğu yere taşıyacağız" dedi.

İKİ OYUNCU CEZALI

Bursaspor'da iki oyuncu ise cezalı duruma düştü. Sakatlığı bulunan oyuncuların iyileşmesiyle birlikte tam kadro olarak mücadele veren Bursa temsilcisinde, Anıl Karaer ve Kerem Can Akyüz sarı kart gördü. Her iki savunmacı da, Bursaspor'un 31'inci hafta mücadelesinde 30 Haziran Salı günü deplasmanda oynayacağı Giresunspor karşılaşmasında görev alamayacak. Anıl Karaer'in yerine Sedat Dursun'un forma giymesi beklenirken, Kerem Can Akyüz'ün yerine ise Onur Atasayar'ın sahada olması ön görülüyor.

TAYFUR GALİBİYETİ GETİRDİ

Devre arasında Alanyaspor'dan kiralık olarak kadroya dahil edilen Tayfur Bingöl, Bursaspor'a üç puanı getiren isim oldu. Yeşil beyazlı forma ile 11'inci maçına çıkan 27 yaşındaki sağ bek, bu sezon Bursaspor'da ikinci golünü kaydetti. Tayfur, daha önce de 26'ncı haftada Bursaspor'un deplasmanda İstanbulspor ile 1-1 berabere kaldığı maçta golü kaydetmiş ve takımına bir puan kazandırmıştı. Ayrıca deneyimli oyuncunun, bir de asisti bulunuyor.

YİNE BİR ADANA EKİBİNİ YENDİ

Bursaspor, Adanaspor galibiyetiyle birlikte evinde 3 maçlık aranın ardından kazandı. Son olarak ligin 22'nci haftasında yine bir başka Adana ekibi, Adana Demirspor'u sahasında yenen Bursa temsilcisi; sonraki maçlarında ise Altay ile 2-2, İstanbulspor ve Boluspor ile de 1-1 berabere kalmıştı. Bu galibiyetin ardından, sahasındaki 15'inci maçta 9'uncu kez kazandı. 4 kez rakipleriyle puanları paylaşan Bursa ekibi, 2 kez de mağlup oldu.

Bursaspor'da İrfan Buz'un İlk Antrenman Günü