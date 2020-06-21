Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
Haberler1.Lig Haberleri Bursaspor 'kabus' ile döndü
21.06.2020 - 10:46 | | Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)-

Bursaspor 'kabus' ile döndü

Keçiörengücü'ne mağlup olarak zirve yarışında ağır bir yara alan Bursaspor, ortaya koyduğu kötü oyun ve puan kaybının ardından taraftarına hayal kırıklığı yaşatırken, teknik direktör İbrahim Üzülmez de eleştirilerin odağı oldu.

Bursaspor 'kabus' ile döndü
ABONE OL

TFF 1inci Ligde 97 gün sonra sahaya çıkan Bursaspor, taraftarına hayal kırıklığı yaşattı. Keçiörengücü deplasmanına çıkan yeşil-beyazlılar, tutuk bir oyun sergilediği maçın 82nci dakikada Konenin golüne engel olamayınca sahadan 1-0lık mağlubiyetle ayrıldı.

Ankara deplasmanıyla birlikte Bursasporun kötü gidişatı devam etti. Pandemi nedeniyle lige verilen ara öncesinde de istikrarsız sonuçlar alan Bursa ekibi, son 7 maçında yalnızca bir galibiyet alabildi. Ligde 8inci kez sahadan mağlup ayrılan yeşil beyazlıların, aldığı bu sonuç taraftarlarını da çileden çıkarttı. Teknik direktör İbrahim Üzülmeze yoğun eleştiriler gelirken, deneyimli teknik adam da maç sonu yaptığı açıklamada, Ben oyuncularıma saygı duyuyorum. Ama onların da şapkayı önüne koyup 'Ben bugün ne mücadele ortaya koydum, nasıl bir futbol ortaya koydum, ben neler yaptım? düşüncesini ve anlayışını da tartışması gerekiyor dedi.

8 MAÇ SONRA GOL ATAMADI

Maç boyunca rakibinden daha az topa sahip olan ve daha az isabetli şut çeken Bursaspor, hücumdaki performansıyla umut vermedi. Yeşil beyazlılar, ligde 8 maç sonra karşılaşmayı gol atamadan tamamladı. 5 değişiklik hakkının tamamını kullanan Bursa ekibine, bu da çare olmazken; rakiplerinin kritik maçlara çıkacağı haftada zirve yarışında ağır bir yara aldı. Evinde oynadığı son 3 maçtan da beraberlik ile ayrılan Bursa temsilcisi, ligde bir sonraki maçında sahasında kümede kalma mücadelesi veren Adanasporu ağırlayacak.

Bursaspor kabus ile döndü

 

Yağmur Mislina Kılıç'tan yoga paylaşımı!
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Serdar Dursun'dan flaş Trabzonspor açıklaması
    Serdar Dursun'dan flaş Trabzonspor açıklaması
  2. Osmanlıspor'da Kovid-19 testleri negatif çıktı
    Osmanlıspor'da Kovid-19 testleri negatif çıktı
  3. Olarenwaju Kayode: Galatasaray'a karşı suskunluğumu bozmak istiyorum
    Olarenwaju Kayode: Galatasaray'a karşı suskunluğumu bozmak istiyorum
  4. Trabzonspor ile Alanyaspor 8. randevuda
    Trabzonspor ile Alanyaspor 8. randevuda
  5. Göztepe, Yeni Malatyaspor deplasmanından puansız döndü
    Göztepe, Yeni Malatyaspor deplasmanından puansız döndü



İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Fenerbahçe'de Serdar Aziz yetişmedi, Gustavo stoperde!

Fenerbahçe'de Serdar Aziz yetişmedi, Gustavo stoperde!

Trabzonspor'un gizli kahramanı Eddie Newton!

Trabzonspor'un gizli kahramanı Eddie Newton!

Galatasaray’ın kredisi bitti

Galatasaray’ın kredisi bitti

Galatasaray'da Gaziantep hazırlıkları tamamlandı!

Galatasaray'da Gaziantep hazırlıkları tamamlandı!

Sıradaki Haber