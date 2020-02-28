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28.02.2020 - 15:06 | | DHA

Bursaspor Kulübü'nden sert tepki

Bursaspor Kulübü, dün TFF 1'inci Lig'de oynadığı Altay maçındaki hakem hatalarına ilişkin sert bir açıklama yayınladı. Yeşil-beyazlı kulüp, Altay maçındaki hakem hatalarının bardağı taşıran son damlalar olduğunu belirtti.

Bursaspor Kulübü'nden sert tepki

Bursaspor Kulübü tarafından, Altay'ın ikinci golünün gösterdilği görselinin kullanıldığı açıklamalada şu ifadelere yer verildi:

"Türk Futbolunun en büyük değerlerinden olan camiamızın önceki sezonlarda ve ne hikmetse bu sezon daha da ağır bir şekilde, ard arda ve manalı olarak yaşadığı saha içi yönetim hataları gittikçe artmaktadır. Ligde sezon başından bu yana yaşadığımız taraflı yönetimler, verilmeyen penaltı pozisyonları, gösterilmeyen kırmızı kartlar ve ne yazık ki taraflı ve adaletsiz yönetimler kirli çuvalı fazlasıyla doldurmuştur. Ülkemizin mihenk taşı şehirlerinden Bursa'nın kaderini; stajyer görünümlü, seyirci karşısında kendini tatmin etmeye çalışan, adalet terazisi olmayan ve kibirli 'sözde maç idare edenlere' bıraktırmayacağımızın bilinmesini isteriz. Maçların bitiminde 'Olsun, biz de insanız, hata yapabiliriz' gibi skandal cevaplarla ortaya koydukları fütursuz tavırlar amaçlarını kamufle etmemektedir. Dün oynadığımız müsabakadaki çalınmayan ofsayt ve verilmeyen penaltı kararı ise bardağı taşıran son damlalar olmuştur. Özellikle son haftalarda camiamız üzerinden yapılan algı operasyonlarına karşı dik duruşumuz ve net tavrımızı koruyacağımızın ve hedefe ulaşmak için son ana kadar inancımızı sürdüreceğimizin bilinmesini isteriz."

Bursaspor Kulübünden sert tepki

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