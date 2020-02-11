Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
Haberler1.Lig Haberleri Bursaspor savunmada 'istikrarsız'
11.02.2020 - 11:12 | | BURSA (İHA)

Bursaspor savunmada 'istikrarsız'

Bursaspor, son 6 maçın dördünde farklı bir geri dörtlü ile sahaya çıktı.

Bursaspor savunmada 'istikrarsız'

TFF 1. Lig'in 21. haftasında deplasmanda Osmanlıspor'u 4-2 yenerek yeniden çıkışa geçen yeşil-beyazlılarda, savunmadaki istikrarsızlık göze çarpıyor. Teknik Direktör İbrahim Üzülmez'in göreve gelmesinin arından Bursaspor'da, oynanan 6 maçta savunma dörtlüsünde tam 9 farklı isim forma giydi.

Ara transfer döneminde yapılan transferler ve bazı maçlardaki cezalı oyuncuların bulunmasının da etkisiyle yeşil-beyazlılar, yalnızca Akhisarspor ve Eskişehirspor mücadelelerinde aynı geri dörtlü ile sahaya çıkabildi. Söz konusu iki karşılaşmada takımın geri dörtlüsü; Tayfur Bingöl, Sedat Dursun, Anıl Karaer ve Onur Atasayar'dan oluştu.

6 maçlık dönemde geri dörtlüde Sedat Dursun, Anıl Karaer ve Onur Atasayar dörder; Abdullahi Shehu, Mamadou Diarra ve Tayfur Bingöl üçer; Cüneyt Köz, Kerem Can Akyüz ve takımdan ayrılan Iasmin Latovlevici birer kez forma giydi.

Stoper tandeminde ise 6 maçın üçünde farklı isimler yer alırken, diğer 3 karşılaşmada Sedat Dursun-Anıl Karaer ikilisi formayı terletti.

Trabzonsporlu futbolculardan anlamlı mesaj!
daha fazla video için

Son Dakika Spor Haberleri

TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri’nde 66. Yıl...

Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri’nde 66. Yıl...

MKE Ankaragücü'nün olağanüstü genel kurulu yarın yapılacak

MKE Ankaragücü'nün olağanüstü genel kurulu yarın yapılacak

Serie A'da gol krallığı yarışı nefes kesiyor

Serie A'da gol krallığı yarışı nefes kesiyor

50 Türk sporcu olimpiyat vizesi aldı

50 Türk sporcu olimpiyat vizesi aldı

Sıradaki Haber