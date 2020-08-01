Bursaspor, son düzlükte altyapısına güvenmedi

Altınordu Futbol Kulübü ile birlikte, Türkiye profesyonel liglerinde en fazla altyapı oyuncusuna şans veren ekiplerden biri olan Bursa temsilcisi, Vakıfköyden yetişen 11 isme şans verdi. Bu oyunculardan 4ü, bin dakikanın üzerinde süre alırken; forma şansı bulan 32 oyuncunun 13ü, 23 yaş ve altı futbolculardan oluştu. Ancak, Bursaspor ligde en fazla altyapı oyuncusunu oynatan kulüp unvanını Altınorduya kaybetti. İzmir ekibi, 12 altyapı oyuncusuna şans vererek bu alanda zirveyi aldı.

Ancak Bursaspor, özellikle ligin kritik virajlarında genç oyuncularından yararlanmadı. Kubilay Kanatsızkuş ve Burak Kapacak, ligin son haftaları ve Play-Off maçlarında sıklıkla görev alırken, her iki oyuncu da performanslarıyla hayal kırıklığı yarattı. 11 maçta tam süre alan Sedat Dursun, hamle oyuncusu olarak değerlendirilirken; ligin ilk yarısında kadronun istikrarlı isimlerinden Emirhan Aydoğan, ligin sonuna doğru ikinci yarıda az süreler aldı, Play-Off maçlarında ise oynatılmadı.

Bu duruma bağlı olarak, genç oyuncuların son haftalarda aldığı süreler de Bursasporda azaldı. Buna göre; Bursasporun, TFF 1inci Ligdeki normal sezonda altyapı oyuncuları toplamda 8 bin 162 dakika süre aldı. Altınorduda ise bu rakamın, 9 bin 824 dakika olması dikkat çekti. Bursaspor'un ligin normal sezonunda ve Play-Off maçlarında deneyimli oyuncular daha sıklıkla şans buldu.

Böylelikle Bursaspor, genç oyunculara en fazla süre veren takım unvanını da Altınorduya kaptırdı. Bursasporda altyapıdan yetişip süre alan oyuncular ise şöyle; Kubilay Kanatsızkuş, Burak Kapacak, Emirhan Aydoğan, Sedat Dursun, Rüştü Hanlı, Ali Akman, İsmail Çokçalış, Ataberk Dadakdeniz, Ramazan Keskin, Ozan Koç ve Enes Kayar.

Bursaspor Play-off Öncesi Taraftarları Önünde Antrenman Yaptı