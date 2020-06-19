Bursaspor, Süper Lig hedefi için kenetlendi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ara verilen TFF 1. Lig'in 29. haftasında yarın Keçiörengücü'ne konuk olacak yeşil-beyazlılar, son 6 haftaya iyi bir bir başlangıç yapmak için mücadele verecek.

"Dört Büyükler" olarak tabir edilen Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor takımları dışında Süper Lig şampiyonluğu yaşayan tek ekip olarak Türk futbol tarihine geçen Bursaspor, kötü geçen 2018-2019 sezonunun ardından küme düşmüştü.

TFF 1. Lig'de bu sezon 28 maçta 14 galibiyet ve 7 beraberlik alan, ulusal lisans şartlarını yerine getirmediği gerekçesiyle 3 puanı silindiği için de 46 puanı bulunan yeşil-beyazlılar, lider Hatayspor (53 puan) ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un (47 puan) ardından 3. sırada yer alıyor.

Kalan kritik 6 maçı da kazanarak Süper Lig'e yükselmeyi amaçlayan Bursaspor, ilk olarak 10. sırada yer alan Keçiörengücü ile yarın saat 17.30'da deplasmanda karşılaşacak.

Yeşil-beyazlılar, Keçiörengücü maçının ardından 30. haftada Adanaspor'u konuk edecek. Daha sonra Giresunspor deplasmanına gidecek Bursaspor, 32 ile 33. haftalarda Altınordu ve Ekol Göz Menemenspor'la Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda kozlarını paylaşacak. Bursa ekibi, sezonu Hatayspor deplasmanında tamamlayacak.

Mestan: "Süper Lig hedefimize çok yakınız"

Bursaspor Kulübü Başkanı Mesut Mestan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 3 ay sonra futbola dönmenin heyecanını yaşadıklarını söyledi.

Bu araya rağmen takımın futbol oynamaya hazır olduğunu belirten Mestan, tüm camianın Süper Lig hedefine kenetlendiğini vurguladı.

Keçiörengücü maçının kendileri için büyük önem taşıdığını dile getiren başkan Mestan, şöyle konuştu:

"Bu aranın ardından ilk maçta alınacak galibiyet, her açıdan bize motivasyon kazandıracaktır. Bütün takım bu maçı almak için canla başla mücadele edecek. Geçirdiğimiz zor günlerin ardından artık Süper Lig hedefimize çok yakınız. Kritik 6 maç oynayacağız. Bu maçları kayıpsız geçip, hak ettiğimiz Süper Lig'e yükseleceğiz. Taraftarlarımız desteğini bizden esirgemesin."