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Haberler1.Lig Haberleri Bursaspor, takımı Mustafa Er'e emanet etmeye hazırlanıyor
30.08.2020 - 16:47 | | DHA

Bursaspor, takımı Mustafa Er'e emanet etmeye hazırlanıyor

TFF 1inci Lig ekibi Bursasporda, teknik direktörlük için Mustafa Er ile anlaşma sağlandı.

Bursaspor, takımı Mustafa Er'e emanet etmeye hazırlanıyor
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Bursaspor Kulübünde saat 17.00de başlayacak olağanüstü seçimli genel kurula tek başkan adayı olarak girecek Erkan Kamat, teknik direktörlük için görüştüğü Mustafa Er ile el sıkıştı.

Süper Ligin 2016-17 sezonunda Bursasporun deplasmanda Trabzonsporu 2-1 yenerek ligde kaldığı mücadelede takımın başında olan genç teknik adam, ertesi sezon da Fransız çalıştırıcı Paul Le Guen ile kulübün yollarını ayırmasının ardından göreve gelmiş, takımın başında son 6 maça çıkmıştı.

40 yaşındaki Mustafa Er ile anlaşmanın yarın resmi olarak açıklanması bekleniyor.

Bursaspor, takımı Mustafa Ere emanet etmeye hazırlanıyor

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