30.08.2020 - 16:47 | | DHA
Bursaspor, takımı Mustafa Er'e emanet etmeye hazırlanıyor
TFF 1inci Lig ekibi Bursasporda, teknik direktörlük için Mustafa Er ile anlaşma sağlandı.
Bursaspor Kulübünde saat 17.00de başlayacak olağanüstü seçimli genel kurula tek başkan adayı olarak girecek Erkan Kamat, teknik direktörlük için görüştüğü Mustafa Er ile el sıkıştı.
Süper Ligin 2016-17 sezonunda Bursasporun deplasmanda Trabzonsporu 2-1 yenerek ligde kaldığı mücadelede takımın başında olan genç teknik adam, ertesi sezon da Fransız çalıştırıcı Paul Le Guen ile kulübün yollarını ayırmasının ardından göreve gelmiş, takımın başında son 6 maça çıkmıştı.
40 yaşındaki Mustafa Er ile anlaşmanın yarın resmi olarak açıklanması bekleniyor.