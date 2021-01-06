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06.01.2021 - 10:37 | | İHA

Bursaspor taraftar grubu Teksas’tan çok sert açıklama

Bursaspor taraftar grubu Teksas, sert bir bildiri yayımlayarak, “Kulübün durumu ortada, susuyoruz, sabrediyoruz diye karşınızdaki grubun Teksas olduğunu unutmayın. Bursaspor Kulübü bir spor organizasyonudur. Bu kulüp içinde amacı mafyacılık oynamak olanları sokağa davet ediyoruz, Teksas her köşe başında” ifadelerini kullandı.

Bursaspor taraftar grubu Teksas’tan çok sert açıklama
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TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor’un taraftar grubu Teksas, dikkat çeken bir açıklama yaptı. Sert ifadelerin yer aldığı bildiride şu ifadelere yer verildi:
“Değerli Bursasporlular, kulübümüzün içinden geçtiği zor süreçte, yeni yönetimin finansal ve idari anlamda, genç oyuncu grubumuzun da sportif anlamda sırtındaki yükü bir nebze hafifletmek, şevklerini kırmamak adına, aylardır olanı biteni izlemeyi ve yönetimsel anlamda birçok eksik olduğunu düşünsek de konuşmamayı tercih ediyoruz. Ancak son günlerde yaşanan bazı hadiseler canımızı fazlası ile sıkmaya başladı.

Tek adaylı seçimi kazanan yönetimde daha kongre günü Bursaspor'da yöneticiliğe aday herhangi bir şahsa yakışmayan hareketlerde bulunan, ardından geçen süreçte basketbol şubemize dönük takındığı tavırla ne elde etmeye çalıştığı anlaşılamayan, sürekli şube sponsorlarını kötüleyen, basketbol şube yönetimine hakarete varan tavırlarla yaklaşan bir yöneticinin Bursaspor'a yakışmadığını herkesin bilmesini istiyoruz. Bu yöneticinin, şu an en önemli durumlardan biri olan kulübün mali yapısıyla ilgili çözüm/kaynak oluşturnmaya çalışmasındansa Bursaspor'un ebedi savunucusu Teksas grubuna yönelik yaptığı yakışıksız söylemleri yemedik, yutturmaya da çalışmasın. Bu vesile ile Başkan Erkan Kamat ve yönetici dostları bilmeli ki, bu saatten sonra bu şahıs görevden alınmadıkça Teksas'a yönelik hakaretini yönetimin bilgisi dahilinde olduğunu varsayar, ona göre davranırız. Kulübün durumu ortada, susuyoruz, sabrediyoruz diye karşınızdaki grubun Teksas olduğunu unutmayın. Bursaspor Kulübü bir spor organizasyonudur. Bu kulüp içinde amacı mafyacılık oynamak olanları sokağa davet ediyoruz, Teksas her köşe başında.”

Bursaspor taraftar grubu Teksas’tan çok sert açıklama

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