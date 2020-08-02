Bursaspor tarihinin sembol isimlerinden Mesut Şen, hayatını kaybetti.

Yakalandığı amansız hastalık nedeniyle bir süre önce ameliyat olan ve tedavisine evinde devam edilen Şen, geçtiğimiz günlerde yeniden hastaneye kaldırılmıştı. Yeşil-beyazlı kulüp, sosyal medya hesabından acı haberi şu sözlerle duyurdu:

"Efsane futbolcularımızdan Mesut Şen'in vefat ettiği haberini büyük üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum Mesut Şen'e Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve camiamıza baş sağlığı dileriz."