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Haberler1.Lig Haberleri Bursaspor, teknik direktör İrfan Buz ile prensipte anlaştı
23.06.2020 - 20:50 | | AA

Bursaspor, teknik direktör İrfan Buz ile prensipte anlaştı

Bursaspor Kulübü, teknik direktörlük görevi için İrfan Buz ile prensipte anlaşma sağladı.

Bursaspor, teknik direktör İrfan Buz ile prensipte anlaştı
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Yeşil-beyazlı kulüp, İbrahim Üzülmez ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktör arayışlarını sürdürüyor.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, İrfan Buz ile yapılan görüşme sonucunda prensipte anlaşmaya varıldığı öğrenildi.

Bursaspor, teknik direktör İrfan Buz ile prensipte anlaştı

Almanya'da bulunan İrfan Buz'un, bugün uçakla İstanbul'a geleceği kaydedildi.

İrfan Buz, son olarak TFF 2. Lig ekibi Yılport Samsunspor'da görev yapmıştı.

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