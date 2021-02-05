Bursaspor yeni bir seri baÅŸlatmak istiyor

Sezon baÅŸlarÄ±ndaki istikrarsÄ±z gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼nÃ¼, ilk yarÄ±nÄ±n sonlarÄ±na doÄŸru galibiyet serisine Ã§eviren Bursaspor, topladÄ±ÄŸÄ± puanlarla da yeniden Play-Off hattÄ± yarÄ±ÅŸÄ±na dahil oldu. 30 puan ile 9. sÄ±rada yer alan Bursa temsilcisinin, geÃ§tiÄŸimiz hafta sahasÄ±nda AltÄ±norduâ€™ya 2-1 maÄŸlup olmasÄ±yla 6 maÃ§lÄ±k yenilmezlik serisi son bulurken; 20. hafta mÃ¼cadelesinde de Bursa ekibi, mevcut lig lideri Giresunsporâ€™a konuk olacak.

Sezonun ikinci yarÄ±sÄ±na zorlu bir fikstÃ¼r ile baÅŸlayan Bursaspor, Giresunspor deplasmanÄ±n ardÄ±ndan ligde 5. sÄ±rada yer alan Tuzlasporâ€™u aÄŸÄ±rlayacak. Play-Off yolunda iddiasÄ±nÄ± korumak isteyen Bursa temsilcisi, bu kritik mÃ¼cadelelerden puanlarla ayrÄ±larak, rakipleriyle puan farkÄ±nÄ± da aÅŸaÄŸÄ± Ã§ekmeyi planlÄ±yor. Liderin 11 puan gerisindeki Bursaspor, Play-Off hattÄ±nÄ±n da 2 puan uzaklÄ±ÄŸÄ±nda.

22. haftadan itibaren ise Bursa temsilcisi, fikstÃ¼r aÃ§Ä±sÄ±ndan kaÄŸÄ±t Ã¼zerinde rahatlayacak. Tuzlaspor maÃ§Ä±nÄ±n ardÄ±ndan 16. sÄ±radaki BalÄ±kesirsporâ€™a konuk olacak Bursa ekibi, akabinde 15. sÄ±radaki Menemenspor ve 14. sÄ±radaki Akhisarsporâ€™u aÄŸÄ±rlayacak. SonrasÄ±nda 13. sÄ±radaki Boluspor deplasmanÄ±na gidecek Bursaspor, bir sonraki maÃ§Ä±nda 17. Ankarasporâ€™u aÄŸÄ±rlayacak. 6 hafta boyunca Ã¼st Ã¼ste kendi sÄ±ralamasÄ±nÄ±n altÄ±ndaki ekiplerle karÅŸÄ±laÅŸacak Bursa temsilcisi, bu sÃ¼reci 11. sÄ±radaki Adanaspor deplasmanÄ±yla noktalayacak.

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