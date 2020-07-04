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04.07.2020 - 15:06 | | BURSA (İHA)

Bursaspor'a prim müjdesi

Bursasporlu futbolcular, takımın Süper Lig'e yükselmesi durumunda 1 milyon TL prim alacak.

Bursaspor'a prim müjdesi
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TFF 1. Lig'in 32. haftasında bu akşam saat 20.00'de Altınordu ile karşılaşacak olan Bursaspor'a prim müjdesi geldi. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Burkay, sosyal medya hesabından yeşil-beyazlıların Süper Lig'e yükselmesi halinde 1 milyon TL ödül alacağını duyurdu.

Bursaspora prim müjdesi

İbrahim Burkay, açıklamasında, "Bursa iş dünyası olarak kentimizin en önemli değerlerinden Bursasporumuzun yanında olmaya devam ediyoruz. ‘Yeniden Büyük Bursaspor’ kampanyamıza bugüne kadar sağladıkları 11 milyon TL’nin üzerindeki destek için başta iş dünyamızın kıymetli temsilcilerine ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Alinur Aktaş’a, Osmangazi ve Yıldırım Belediye Başkanlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Bu zorlu süreçten bileğinin gücüyle çıkacağına yürekten inandığımız takımımızın motivasyonunu güçlendirmek adına iş dünyası olarak kampanya kapsamında 1 milyon TL Süper Lig’e yükselme pirimi vereceğiz. Bu akşam zorlu bir karşılaşmaya çıkacak olan futbolcularımıza ve teknik heyetimize Süper Lig yolunda başarılar diliyorum.

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