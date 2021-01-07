Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
Haberler1.Lig Haberleri Bursaspor’a transfer teklifleri yağıyor
07.01.2021 - 11:55 | | İHA

Bursaspor’a transfer teklifleri yağıyor

TFF 1.Lig ekiplerinden Bursaspor’a, başta genç oyuncuları olmak üzere birçok futbolcusuna transfer teklifi yağıyor. Yeşil-beyazlı yönetim ise bu isimleri elde tutmak için yoğun çaba harcıyor.

Bursaspor’a transfer teklifleri yağıyor
ABONE OL

Maddi imkansızlıklardan dolayı sezona transfer yasağını kaldıramadan başlayan ancak sergilediği performansla tüm Türkiye’nin dikkatini çekmeyi başaran Bursaspor’da, zor günler yaşanıyor. Yeşil-beyazlı takım, paralarını ödeyemediği futbolcuların TFF’ye başvurmaları sonrası harekete geçmiş ve belli başlı ödemeler yaparak olası bir kaosu ötelemişti. Ancak bu durum, kulüplerin, çoğunluğu genç oyuncular olmak üzere birçok futbolcusuna transfer teklifi vermesine engel olmadı. Bursaspor yönetimi ve teknik direktör Mustafa Er, kadroyu sezon sonuna kadar korumak istiyor. Başta Süper Lig takımları ile birlikte TFF 1.Lig ekipleri de, Ali Akman, Burak Kapacak, İsmail Çokçalış, Batuhan Kör, Ataberk Dadakdeniz, Emirhan Aydoğan gibi genç isimlerin yanı sıra, Burak Altıparmak, Cüneyt Köz ve Özer Hurmacı’yı kadrosuna katmak istiyor. Başkan Erkan Kamat’ın bu durum karşısında nasıl bir yol haritası izleyeceği ise merak ediliyor.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Galatasaray'da deprem! Emre Akbaba...
Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Galatasaray transfer bombalarını patlatıyor! İrfan Can Kahveci için dev takas...

Bursaspor’a transfer teklifleri yağıyor

    Lyon'un Rennes'e attığı en iyi beş gol
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Fenerbahçe-Alanyaspor canlı bahis heyecanı
      Fenerbahçe-Alanyaspor canlı bahis heyecanı
    2. Petkimspor Okben'i aldı
      Petkimspor Okben'i aldı
    3. Ümraniyespor, Burak Öğür'ü transfer etti
      Ümraniyespor, Burak Öğür'ü transfer etti
    4. 'Gruptan çıkmak için savaşacağız'
      'Gruptan çıkmak için savaşacağız'
    5. VAR hakemi belli oldu!
      VAR hakemi belli oldu!



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Bursaspor’a transfer teklifleri yağıyor

    Bursaspor’a transfer teklifleri yağıyor

    BB Erzurumspor’da hedef Jakub Szumski

    BB Erzurumspor’da hedef Jakub Szumski

    Süper Lig'de 18. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu

    Süper Lig'de 18. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu

    Denizlispor'da kazan kaynıyor! 5 oyuncu kulübü FIFA'ya şikayet etti

    Denizlispor'da kazan kaynıyor! 5 oyuncu kulübü FIFA'ya şikayet etti

    Sıradaki Haber

    Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

    Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

    Şimdi DeğilHemen Keşfet