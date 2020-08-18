TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, futbolcusu AnÄ±l Karaer'le yollarÄ±n ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.Â

KulÃ¼pten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, defans mevkisinde oynayan 32 yaÅŸÄ±ndaki AnÄ±l Karaer'in sÃ¶zleÅŸmesinin, oyuncunun kendi isteÄŸi doÄŸrultusunda karÅŸÄ±lÄ±klÄ± anlaÅŸÄ±larak feshedildiÄŸi belirtildi.Â

AÃ§Ä±klamada, "AnÄ±l Karaer'e verdiÄŸi emekler iÃ§in teÅŸekkÃ¼r eder, bundan sonraki futbol hayatÄ±nda baÅŸarÄ±lar dileriz." denildi.

Bursaspor, altyapÄ±dan 8 futbolcuyla profesyonel sÃ¶zleÅŸme imzaladÄ±

Ã–te yandanÂ Bursaspor, altyapÄ±sÄ±ndan 8 futbolcuyla profesyonel sÃ¶zleÅŸme imzaladÄ±.Â

KulÃ¼pten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, "AltyapÄ±mÄ±zda yer alan Tayfun Bebek, Batuhan Toygar, TuÄŸbey AkgÃ¼n, Kadir Arslan, Mustafa Ã‡alÄ±ÅŸkan, Berat AltÄ±ndiÅŸ, Bilal GÃ¼ney ve Zeynullah TÃ¼rkay ile profesyonel sÃ¶zleÅŸme imzalanmÄ±ÅŸtÄ±r. Kendilerine baÅŸarÄ±lar diliyoruz." denildi.

Bursaspor, Yeni Sezon HazÄ±rlÄ±klarÄ±