Bursaspor'da deneyimliler kilit rol oynayacak

GeÃ§tiÄŸimiz sezon mÃ¼cadele verdiÄŸi kadrosunda Ã¶nemli oyuncularÄ±nÄ± yitiren Bursaspor, yeni sezonda kabuk deÄŸiÅŸimine gidiyor.

Transfer engeli nedeniyle henÃ¼z kadrosuna takviye gerÃ§ekleÅŸtiremeyen Bursa temsilcisi, buna karÅŸÄ±n mevcut kadrosundaki bazÄ± deneyimli oyuncularÄ± ise elinde tuttu. SÃ¼per Ligâ€™de de pek Ã§ok Ã¼st dÃ¼zey ekipte forma giyen Ã–zer HurmacÄ± ve Serdar Ã–zkan ile birlikte, TFF 1â€™inci Ligâ€™de 192 maÃ§a Ã§Ä±karak bu kulvarÄ± iyi tanÄ±yan Recep AydÄ±n, yeni sezonda da yeÅŸil beyazlÄ± forma ile devam edecek. AyrÄ±ca ligde 119 maÃ§ tecrÃ¼besi bulunan Burak AltÄ±parmak ile de alacaklarÄ± konusunda anlaÅŸÄ±lÄ±rken, 29 yaÅŸÄ±ndaki oyuncu da Bursasporâ€™un orta alandaki silahlarÄ±ndan biri olacak.

Kadrosunu Ã¶zellikle altyapÄ±dan dahil ettiÄŸi oyuncularla genÃ§leÅŸtirerek yaÅŸ ortalamasÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼ren Bursasporâ€™da deneyimli oyunculara bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda Recep AydÄ±n, Aykut AkgÃ¼n ve Burak AltÄ±parmakâ€™Ä±n 100â€™Ã¼n Ã¼zerinde TFF 1â€™inci Ligâ€™de maÃ§a Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor. CÃ¼neyt KÃ¶zâ€™Ã¼n de bu ligde 88 maÃ§lÄ±k tecrÃ¼besi bulunuyor.

Yeni sezon iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na devam eden Bursasporâ€™da teknik direktÃ¶r Mustafa Erâ€™in ise, genÃ§ ve deneyimli oyuncularÄ± harmanlayarak, mÃ¼cadeleci bir takÄ±mÄ± yansÄ±tmak istediÄŸi Ã¶ÄŸrenildi. GenÃ§ teknik adam, kadro planlamasÄ±nÄ± ise mevcut kadro Ã¶zelinde planlarÄ±nÄ±, her ihtimale karÅŸÄ±lÄ±k olarak transfer tahtasÄ± aÃ§Ä±lmayacak gibi planlÄ±yor.

Bursasporâ€™da geÃ§tiÄŸimiz sezon kadroda yer alan; Ã‡aÄŸlar Åžahin Akbaba, Mamadou Diarra, AnÄ±l Karaer, Kerem Can AkyÃ¼z, Yevgen Seleznov, SelÃ§uk Åžahin, Abdullahi Shehu, Emrullah Åžalk gibi isimler takÄ±ma veda etmiÅŸti.

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