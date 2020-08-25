Bursaspor'da Onur Atasayar ihtar çekti

Mali açıdan zor günler geçiren Bursaspor Kulübünde borç 492 milyon 291 bin 586 TLye ulaşırken aynı zamanda oyunculara ilişkin ödemelerde de güçlük yaşanıyor.

Yeşil beyazlıların savunma oyuncusu Onur Atasayar'ın alacaklarının ödenmemesi nedeniyle kulübe ihtar çektiği öğrenildi. 25 yaşındaki oyuncunun, bu nedenle takımdan ayrılması bekleniyor. 2016/17 sezonunun devre arasındaki transfer döneminde takıma dahil olan genç oyuncu, Bursaspor formasıyla 39 maça çıkarken 2'şer gol ve asist kaydetti.

Öte yandan takımdan ayrılması beklenen bir diğer isim Kerem Can Akyüz'ün de TFF 1'inci Ligin yeni takımlarından Yılport Samsunspor ile anlaşma sağladığı öne sürüldü.

Geçtiğimiz sezonki kadrosundan önemli ölçüde oyuncularını kaybeden Bursa temsilcisinde; kaleci Çağlar Şahin Akbaba, Gaziantep FK'ya, savunmacı Anıl Karaer ise Adana Demirspor'a transfer olmuştu.