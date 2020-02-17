Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
Haberler1.Lig Haberleri Bursaspor'da Özer Hurmacı özür diledi
17.02.2020 - 11:39 | | Gürkan DURAL/BURSA,(DHA) -

Bursaspor'da Özer Hurmacı özür diledi

Bursaspor'un Adana Demirspor ile oynadığı maçta kırmızı kart gören Özer Hurmacı, taraftarlardan özür diledi.

Bursaspor'da Özer Hurmacı özür diledi

TFF 1'inci Lig'in 22'nci hafta mücadelesinde Bursaspor, sahasında konuk ettiği Adana Demirspor'u 2-1 yendi. Zorlu randevunun 64'üncü dakikasında ise Özer Hurmacı, itirazlarından dolayı ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

Deneyimli oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Çok önemli 3 puan aldığımız için mutluyum. 2 kere topa müdahale etmeme rağmen 2 sarı karttan kırmızı kart gördüğüm için çok üzgünüm. Ne olursa olsun takımı 1 kişi eksik bırakmamam gerekiyordu. Ailemden özür dilerim" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Bursaspor, bu sezon 6'ncı maçını 10 kişi tamamlarken, Özer Hurmacı bundan önce de iki kez sarı kart sınırını aşarak, iki lig maçında forma giyememişti.

Bursasporda Özer Hurmacı özür diledi

Sergen Yalçın'dan kalite kokan paslaşma!
daha fazla video için

Son Dakika Spor Haberleri

TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Denizlispor'da Tolunay Kafkas sesleri

Denizlispor'da Tolunay Kafkas sesleri

Yeni Malatyaspor’dan penaltı tepkisi

Yeni Malatyaspor’dan penaltı tepkisi

Bursaspor'da Özer Hurmacı özür diledi

Bursaspor'da Özer Hurmacı özür diledi

Hatayspor, teknik direktör Bayram Toysal ile yollarını ayırdı

Hatayspor, teknik direktör Bayram Toysal ile yollarını ayırdı

Sıradaki Haber