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20.01.2021 - 12:22 | | Gürkan DURAL/BURSA,(DHA) / Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA) -

Bursaspor'da Recep Aydın ile yollar ayrıldı

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'da Recep Aydın ile yollar ayrıldı. Deneyimli oyuncu, takım arkadaşlarına veda ederek, "Her şey o güzel gönlünüzce olsun. Hepinizi çok seviyorum" dedi.

Bursaspor'da Recep Aydın ile yollar ayrıldı
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Transfer engeli nedeniyle kadrosuna henüz takviye gerçekleştiremeyen Bursaspor'da, Recep Aydın ile yollar ayrıldı. Daha önce takımdan özel izin alan 30 yaşındaki oyuncu, yeşil beyazlı camiaya veda mesajı yayınladı.

Deneyimli orta saha oyuncusu, "1.5 yıl boyunca formasını gururla taşıdığım Bursaspor’dan bugün itibariyle ayrılmış bulunuyorum. Değerli başkanımıza, yönetimimize, hocalarıma ve Bursaspor taraftarına teşekkürü borç bilirim. Ve takım arkadaşlarım dostlarım kardeşlerim her şey o güzel gönlünüzce olsun. Hepinizi çok seviyorum” ifadelerini kullandı.

Bursaspor kariyeri boyunca 43 maça çıkan Recep Aydın, 4 kez gol sevinci yaşarken 6 kez asist gerçekleştirdi.

Altınordu'dan Recep atağı

TFF 1'inci Lig'de ilk yarıyı Play-Off yarışında tamamlayan Altınordu, ara transfer dönemindeki ilk takviyesini yapmak için kolları sıvadı. Kırmızı-lacivertliler, Bursaspor'la yollarını ayıran orta saha oyuncusu Recep Aydın'a kanca attı. Sosyal medya hesabından Bursaspor'a veda eden Recep'le dirsek temasında olan İzmir ekibinin önümüzdeki günlerde tecrübeli oyuncuya resmi sözleşme imzalatmayı planladığı ifade edildi. Daha önce 2018-19 sezonu öncesi Altınordu ile anlaşma aşamasına gelip imza atmaktan vazgeçen Recep'in bu kez kırmızı-lacivertli takıma katılmak istediği bildirildi. İttifak Holding Konyaspor'da profesyonel olan 30 yaşındaki futbolcu Süper Lig'de 46 maçta 5 gol, 1'inci Lig'de 215 maçta 29 gol attı.

Bursasporda Recep Aydın ile yollar ayrıldı

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