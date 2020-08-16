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16.08.2020 - 19:17 | | DHA

Bursaspor'da tek başkan adayı Erkan Kamat oldu

Bursaspor Kulübü'nde Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'da başkan adayı Erkan Kamat, listelerini Divan Başkanlık Kurulu'na sundu.

Bursaspor'da tek başkan adayı Erkan Kamat oldu
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Bursaspor Kulübü'nde Olağanüstü Seçimli Genel Kurul süreci başladı. Yeşil-beyazlı kulübe başkanlık için tek aday olan Erkan Kamat, başvuru ve listesini Divan Başkanlık Kurulu Başkanı İdris Sevinç'e sundu. Bursaspor'un Olağanüstü Seçimli Genel Kurul birinci toplantısı 23 Ağustos Pazar günü Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda gerçekleştirilecek. Çoğunluk sağlanamaması halinde ise genel kurulun ikinci toplantısı 30 Ağustos Pazar günü yine aynı yerde bu kez çoğunluk aranmaksızın yapılacak.

Başkan Adayı Erkan Kamat'ın listesi şu isimlerden oluştu:

Yönetim Kurulu Listesi: Erkan Kamat, Besim Hacıoğulları, Coşkun Yavuz, Emir Akbayır, Ersin Toker, İsmail Akier, Mesut Güral, Mesut Gündüz, Salih Güleç, Sedat Şengül, Şenol Tosun, Talip Aybıgül, Ünsal Mendi.

Yedek Liste: Alpaslan Oğuz, Okan Bayrak, Süleyman Çelik, Samet İlhan, Özgen Karadayı, Ersoy Horoz.

Disiplin Kurulu: Özgür Alpaslan Sümer, Engin Demir, Feyyaz Alptuğ Nemişoğulları.

Yedek Liste: Erdinç Sümer, Alper Pekcan, Burcu Ergün.

TFF Delege Listesi: İlhan Parseker, Erol Dağlıoğlu, Osman Akın, Ali Bocan. 

Yedek Liste: Erdal Aktuğ, Mehmetcan Yazıcı, Mehmet Göral, Erdinç Kırcımanoğlu.

Denetleme Kurulu: Erol Yalçındağ, Üstün Tunalıgil, Alper Tunga Çevik.

Yedek Liste: Özcan Yazıcı, Yıldırım Can Arpaçay, Murat Özyaba.

Bursasporda tek başkan adayı Erkan Kamat oldu

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