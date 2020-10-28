Bursaspor’da tempo arttı

TFF 1.Lig’in 8. haftasında sahasında Boluspor ile karşılaşacak olan Bursaspor, bu maçın hazırlıklarına sabah saatlerinde yaptığı antrenman ile devam etti.

Teknik Direktör Mustafa Er gözetiminde gerçekleşen antrenman1 saat 15 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman pas çalışmalarıyla devam etti.

Yeşil beyazlılar son bölümde yarı sahada çift kale maç yaptı. Bursaspor, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenman ile sürdürecek.