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03.06.2020 - 00:03 |

Bursasporlu futbolcular George Floyd için diz çöktü

Bursaspor'da futbolcular, ABD'de George Floyd isimli siyahinin polis tarafÄ±ndan gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nÄ±rken Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesine tepki gÃ¶sterdi.Â

Bursasporlu futbolcular George Floyd için diz çöktü
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TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'da futbolcular, ABD'de George Floyd isimli siyahinin polis tarafÄ±ndan gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nÄ±rken Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesine tepki gÃ¶sterdi.Â 

KulÃ¼bÃ¼n internet sitesinde yer alan paylaÅŸÄ±mda futbolcular ve teknik heyet diz Ã§Ã¶kerek, Ä±rkÃ§Ä±lÄ±ÄŸa karÅŸÄ± mesaj verdi.Â 

Ã–te yandan yeÅŸil-beyazlÄ± ekip, Ã–zlÃ¼ce Ä°brahim YazÄ±cÄ± Tesisleri'ndeki Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± akÅŸam saatlerinde yaptÄ±ÄŸÄ± antrenmanla sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼.Â 

Teknik direktÃ¶r Ä°brahim ÃœzÃ¼lmez gÃ¶zetimindeki antrenman Ä±sÄ±nma ve koÅŸularÄ± hareketleri ile baÅŸlarken, ardÄ±ndan pas pres Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± yapÄ±ldÄ±.Â 

TakÄ±m, antrenmanÄ±n son bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde ise yarÄ± sahada Ã§ift kale maÃ§ yaptÄ±.

Bursasporlu futbolcular George Floyd iÃ§in diz Ã§Ã¶ktÃ¼

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