Bursasporlu futbolcular George Floyd iÃ§in diz Ã§Ã¶ktÃ¼

03.06.2020 - 00:03 |
Bursasporlu futbolcular George Floyd için diz çöktü
Bursaspor'da futbolcular, ABD'de George Floyd isimli siyahinin polis tarafÄ±ndan gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nÄ±rken Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesine tepki gÃ¶sterdi.Â
TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'da futbolcular, ABD'de George Floyd isimli siyahinin polis tarafÄ±ndan gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nÄ±rken Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesine tepki gÃ¶sterdi.Â
KulÃ¼bÃ¼n internet sitesinde yer alan paylaÅŸÄ±mda futbolcular ve teknik heyet diz Ã§Ã¶kerek, Ä±rkÃ§Ä±lÄ±ÄŸa karÅŸÄ± mesaj verdi.Â
Ã–te yandan yeÅŸil-beyazlÄ± ekip, Ã–zlÃ¼ce Ä°brahim YazÄ±cÄ± Tesisleri'ndeki Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± akÅŸam saatlerinde yaptÄ±ÄŸÄ± antrenmanla sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼.Â
Teknik direktÃ¶r Ä°brahim ÃœzÃ¼lmez gÃ¶zetimindeki antrenman Ä±sÄ±nma ve koÅŸularÄ± hareketleri ile baÅŸlarken, ardÄ±ndan pas pres Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± yapÄ±ldÄ±.Â
TakÄ±m, antrenmanÄ±n son bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde ise yarÄ± sahada Ã§ift kale maÃ§ yaptÄ±.
Bursaspor 57 YaÅŸÄ±nda!