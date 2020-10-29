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29.10.2020 - 17:07 | | GÃ¼rkan DURAL/BURSA,(DHA) -Â

Bursasporlu Ramazan Keskin ameliyat oldu

Bursaspor formasÄ± giyen Ramazan Keskin, kasÄ±k yÄ±rtÄ±lmasÄ± nedeniyle ameliyatÂ oldu.

Bursasporlu Ramazan Keskin ameliyat oldu
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Bursaspor KulÃ¼bÃ¼, orta alan oyuncusu Ramazan Keskin'in ameliyat olduÄŸunu ve 3 hafta sonraÂ takÄ±mla birlikte Ã§alÄ±ÅŸmalara baÅŸlayacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.

Bursaspor'un 21 yaÅŸÄ±ndaki orta alan oyuncusu Ramazan Keskin, kasÄ±k yÄ±rtÄ±lmasÄ± nedeniyle ameliyatÂ oldu. KulÃ¼bÃ¼n yÃ¶netim kurulu Ã¼yesi Åženol Tosun ve Sportif DirektÃ¶r Adil CenkÃ§iler, genÃ§ oyuncuyu hastanede ziyaret ederek, geÃ§miÅŸ olsun dileklerini iletti. KulÃ¼p tarafÄ±ndan yapÄ±lan bilgilendirmede, Ramazan Keskin'in 3 hafta sonra takÄ±mla birlikte Ã§alÄ±ÅŸmalara baÅŸlayacaÄŸÄ± kaydedildi.

Bursasporlu Ramazan Keskin ameliyat oldu

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