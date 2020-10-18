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18.10.2020 - 23:29 | | AA

Bursasporlu Vefa Temel'in çapraz bağları koptu!

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'un futbolcusu Vefa Temel'in, çapraz bağlarının koptuğu açıklandı. Öte yandan Bursaspor, Balıkesirspor'u 3-1 mağlup ederek 2020-2021 sezonunda sahasındaki ilk galibiyetini aldı.

Bursasporlu Vefa Temel'in çapraz bağları koptu!
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TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'un futbolcusu Vefa Temel'in, çapraz bağlarının koptuğu açıklandı. 

Kulüpten yapılan açıklamada, dün takımla çıktığı antrenmanda ikili mücadeleye giren Vefa Temel sakatlık yaşadı. 

Hastaneye kaldırılan ve burada tedavi altına alınan 17 yaşındaki genç oyuncunun, sol ön çapraz bağlarının koptuğu tespit edildi. 

Vefa Temel'in uzun süre sahalardan uzak kalması bekleniyor. 

Öte yandan, Bursaspor ile Balıkesirspor'un bugün karşı karşıya geldiği karşılaşma öncesinde, yeşil-beyazlı futbolcular sahaya "Daha güçlü döneceksin Vefa" yazılı tişörtlerle çıktı.

Bursasporlu Vefa Temelin çapraz bağları koptu

Bursaspor bu sezon sahasında ilk kez kazandı
TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, Balıkesirspor'u 3-1 mağlup ederek 2020-2021 sezonunda sahasındaki ilk galibiyetini aldı. 

Yaşadığı ekonomik sıkıntılar nedeniyle sezona transfer yapamayarak başlayan yeşil-beyazlı ekip, ligin ilk haftasında Adana Demirspor'a 3-1 mağlup oldu. 

Bir sonraki hafta Altınordu deplasmanına konuk olan Bursaspor, bu maçtan 2-0 galip ayrılmayı başardı. Üçüncü haftada Giresunspor'u sahasında ağırlayan Bursa temsilcisi, bu maçtan 2-1 mağlup ayrıldı. 

Dördüncü haftada Tuzlaspor'a konuk olan yeşil-beyazlıların, 3-0 öne geçtiği karşılaşma 3-3 bitti. 

Ligin 5. haftasında son olarak Balıkesirspor'u ağırlayan Bursaspor, sahadan 3-1 galip ayrıldı. 

Bursaspor, bu sonuçla sezonun ilk iç saha puanını da almış oldu.

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