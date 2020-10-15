Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
Haberler1.Lig Haberleri Bursaspor’un en büyük sıkıntısı defans hattı
15.10.2020 - 13:05 | | İHA

Bursaspor’un en büyük sıkıntısı defans hattı

Maç başına 2 gol yiyen Bursaspor’da defans hattı büyük problem yaşıyor. Yeşil beyazlılar, hava topu ve ikili mücadelelerde rakiplerinin oldukça gerisinde kaldı.

ABONE OL

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, defans hattından oldukça şikayetçi. Teknik Direktör Mustafa Er, farklı varyasyonlarla önlem almaya çalışsa da maç başına yenilen 2 gol yeşil-beyazlı takımı puan cetvelinde oldukça geriye attı. Defans bloklarında da sıkıntı yaşayan Bursaspor, girdiği 430 ikili mücadelenin 195’ini kazanırken, 235’ini ise rakibine teslim etti. Uzun toplarda da isteneni veremeyen yeşil-beyazlılar, 118 hava topu mücadelesinin sadece 47’sinde başarı sağladı.

Mustafa Er'in, pazar günü oynanacak olan Balıkesirspor maçında bu problemlere nasıl önlem alacağı da merak ediliyor.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Fırat Aydınus'a yemek için fatura kesildi!
Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Ozan Tufan tepkisi! 'Haydi şimdi vazgeç...'

Bursaspor’un en büyük sıkıntısı defans hattı

Cristiano Ronaldo, Portekiz formasıyla 100 gole ulaştı...
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Bursaspor’un en büyük sıkıntısı defans hattı
    Bursaspor’un en büyük sıkıntısı defans hattı
  2. Son dakika | Hatayspor'da 3 koronavirüs vakası daha!
    Son dakika | Hatayspor'da 3 koronavirüs vakası daha!
  3. Son Dakika | Abramovic harekete geçti! Dortmund'un genç süperstarı için...
    Son Dakika | Abramovic harekete geçti! Dortmund'un genç süperstarı için...
  4. Son dakika | Galatasaray'da loca satışları başladı
    Son dakika | Galatasaray'da loca satışları başladı
  5. Son Dakika | Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi sahaya iniyor
    Son Dakika | Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi sahaya iniyor



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Petrus Boumal: Bu hafta 3 puanla evimize döneceğiz

Petrus Boumal: Bu hafta 3 puanla evimize döneceğiz

Trabzonspor'da Abdulkadir Parmak idmanlarda neden yok? Ortaya çıktı

Trabzonspor'da Abdulkadir Parmak idmanlarda neden yok? Ortaya çıktı

Fenerbahçe Beko, Bayern Münih'i konuk edecek

Fenerbahçe Beko, Bayern Münih'i konuk edecek

Mehmet Akyüz: Hem gol krallığı hem şampiyonluk

Mehmet Akyüz: Hem gol krallığı hem şampiyonluk

Sıradaki Haber