Bursaspor’un en büyük sıkıntısı defans hattı

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, defans hattından oldukça şikayetçi. Teknik Direktör Mustafa Er, farklı varyasyonlarla önlem almaya çalışsa da maç başına yenilen 2 gol yeşil-beyazlı takımı puan cetvelinde oldukça geriye attı. Defans bloklarında da sıkıntı yaşayan Bursaspor, girdiği 430 ikili mücadelenin 195’ini kazanırken, 235’ini ise rakibine teslim etti. Uzun toplarda da isteneni veremeyen yeşil-beyazlılar, 118 hava topu mücadelesinin sadece 47’sinde başarı sağladı.



Mustafa Er'in, pazar günü oynanacak olan Balıkesirspor maçında bu problemlere nasıl önlem alacağı da merak ediliyor.