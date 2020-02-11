Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
Haberler1.Lig Haberleri Bursaspor'un golleri 14 oyuncudan geldi
11.02.2020 - 11:01 | | Gürkan DURAL/BURSA, (DHA)

Bursaspor'un golleri 14 oyuncudan geldi

TFF 1. Lig'in en golcü ekiplerinden Bursaspor'da 14 isim rakip fileleri havalandırdı.

Bursaspor'un golleri 14 oyuncudan geldi

TFF 1'inci Ligdeki son maçta deplasmanda aldığı 4-2lik Osmanlıspor galibiyetiyle moral bulan Bursaspor, pek çok farklı oyuncusundan gol katkısı alıyor. Ligde 21inci hafta sonunda attığı 32 golle, Adana Demirsporun (38) ardından en fazla gol sevinci yaşayan ekip olan Bursa temsilcisinde, bu goller 14 farklı oyuncudan geldi. Sezon başından bu yana gol yollarını çeşitlendiren ve hücumda birçok yıldız ismi öne çıkan Bursaspor, üçüncü basamakta zirve yarışını sürdürüyor.

Bursaspor'un en golcü isimlerine bakıldığında ise santrforların performansı dikkat çekiyor. Yevgen Seleznov, ligde 6 gol kaydederken bu alanda takımının en skorer ismi konumunda. Kubilay Kanatsızkuş da 5 kez gol sevinci yaşadı. Özer Hurmacı ve Recep Aydın üçer kez rakip fileleri havalandırırken, Abdullahi Shehu, Ali Akman, Emirhan Aydoğan ve Mamadou Diarra ikişer; Anıl Karaer, Burak Altıparmak, Onur Atasayar, Ramazan Keskin, Abdou Razack Traore ve takımdan ayrılan Iasmin Latovlevici de birer gol kaydetti.

Ligde 21 hafta geride kalırken, Bursaspor'da 31 farklı oyuncu forma şansı buldu. Sezon başından bu yana ligdeki tüm maçlarda tek forma giyen isim ise Abdullahi Shehu oldu. Nijeryalı oyuncu, 21 maçın tamamında süre alırken, bu sezon toplamda 1752 dakika sahada kaldı. Shehu, bu özelliğiyle takımının en istikrarlı ismi de oldu. Shehunun ardından 1710 dakika ile kaleci Çağlar Şahin Akbaba ve 1544 dakika ile Kubilay Kanatsızkuş geliyor.

 

 

 

 

 

Skorer Mutfak - 11 Şubat 2020
daha fazla video için

Son Dakika Spor Haberleri

TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Serie A'da gol krallığı yarışı nefes kesiyor

Serie A'da gol krallığı yarışı nefes kesiyor

50 Türk sporcu olimpiyat vizesi aldı

50 Türk sporcu olimpiyat vizesi aldı

SON DAKİKA | Galatasaray'ın kayyum davası reddedildi

SON DAKİKA | Galatasaray'ın kayyum davası reddedildi

Bursaspor savunmada 'istikrarsız'

Bursaspor savunmada 'istikrarsız'

Sıradaki Haber