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12.10.2020 - 11:01 | | BURSA (İHA) -

Bursaspor’un kalesinde değişiklik

Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er, Balıkesirspor maçında Ataberk Dadakdeniz’in yerine Deniz Aydın’ı ilk 11’de oynatabilir.

Bursaspor’un kalesinde değişiklik
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TFF 1. Lig’de 4 haftada kalesinde 8 gol gören Bursaspor’da kaleci değişikliği gündemde. Sezona her ne kadar iyi başlasa da yaptığı ciddi hatalarla dikkat çeken Ataberk Dadakdeniz’in, 5. hafta oynanacak olan Balıkesirspor maçında, kesik yemesi muhtemel isimlerin başında geldiği öğrenildi.

Teknik Direktör Mustafa Er’in, Bursa’da oynanacak olan kritik maçta 2’inci kaleci Deniz Aydın’a şans vermesi bekleniyor. Bursaspor’un dün Bandırmaspor’la oynadığı hazırlık maçında da Ataberk yerine Deniz Aydın forma şansı buldu ve 90 dakika sahada kaldı. Genç file bekçisi bu karşılaşmada kalesini gole kapatarak, teknik heyetten geçer not aldı.

 

Bursaspor’un kalesinde değişiklik

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