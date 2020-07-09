Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
Haberler1.Lig Haberleri Bursaspor'un yıldızı Traore takımı sırtlıyor
09.07.2020 - 12:07 | | Gürkan DURAL/BURSA, (DHA)

Bursaspor'un yıldızı Traore takımı sırtlıyor

TFF 1’inci Lig’den Süper Lig’e yükselme yolunda iddiasını koruyan Bursaspor, devre arasında yaptığı transferlerden önemli katkılar alıyor. Bu isimlerin başında ise Abdou Razack Traore geliyor.

Devre arası transfer döneminde Demir Grup Sivasspor’dan kiralanan Burkina Fasolu oyuncu, Bursaspor formasıyla çıktığı 13 maçta topam 7 gole katkı verdi. 4 kez rakip fileleri havalandıran, 3 kez de asist yapan 31 yaşındaki oyuncu, takımının aldığı galibiyetlerde önemli rol oynadı. Son olarak Altınordu karşısında attığı golle Bursaspor’un sahadan 1-0’lık galibiyetle ayrılmasını sağlayan Traore, Süper Lig yolunda takımın en önemli gol silahı olarak dikkat çekiyor.

Bursasporun yıldızı Traore takımı sırtlıyor

Bursaspor’a gelişinin ardından lige hızlı bir giriş yapan deneyimli futbolcu, ilk haftalardan itibaren hücuma yön verdi. 20’nci haftadaki Eskişehirspor maçıyla birlikte yeşil-beyazlı formayı giyen Traore, sonraki iki hafta üst üste rakip ağları havalandırırken, 23’üncü haftada ise Erzurum deplasmanında asist yaptı. 3 maçı boş geçmesinin ardından Ekol Hastanesi Balıkesirspor deplasmanında birer gol ve asist ile kendini yeniden gösteren Traore, sonraki hafta Boluspor ile içeride oynanan maçta bir asist daha yaptı. Tecrübeli orta saha, yine 3 maçlık sessizliğini son oynanan Altınordu maçında bozarken; hücuma katkıda bulunduğu maçlarda Bursaspor, 13 puan topladı.

Galatasaray golü yedi, GS TV spikerleri böyle yıkıldı...
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Cisse, gol krallığı yarışında Sörloth'u geçip zirveye oturdu
    Cisse, gol krallığı yarışında Sörloth'u geçip zirveye oturdu
  2. Sivasspor galibiyete hasret
    Sivasspor galibiyete hasret
  3. Brooklyn Nets, 40 yaşındaki Jamal Crawford'ı kadrosuna kattı
    Brooklyn Nets, 40 yaşındaki Jamal Crawford'ı kadrosuna kattı
  4. CSKA Moskova, Tornike Shengelia'yı kadrosuna kattı
    CSKA Moskova, Tornike Shengelia'yı kadrosuna kattı
  5. Son dakika | Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı
    Son dakika | Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika | Ali Koç, Yalçın Koşukavak'la görüştü

Son dakika | Ali Koç, Yalçın Koşukavak'la görüştü

Emre Belözoğlu giderayak tarih yazdı

Emre Belözoğlu giderayak tarih yazdı

Teknik direktörler yabancı kuralı için ne dediler?

Teknik direktörler yabancı kuralı için ne dediler?

Beşiktaş-Kasımpaşa maçı saat kaçta hangi kanalda? Muhtemel 11'ler

Beşiktaş-Kasımpaşa maçı saat kaçta hangi kanalda? Muhtemel 11'ler

Sıradaki Haber