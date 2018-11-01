Buruk: Daha farklı kazanabilirdik

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Okan Buruk, Sarıyer’in çok iyi mücadele ettiğini söyleyerek, "Oyuncularımız maçın başından sonuna kadar aynı konsantrasyon ve istekle mücadele etti. 2-1 kazandık. Çok daha fazla gol atabilirdik" dedi.

Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında Çaykur Rizespor, deplasmanda karşılaştığı Sarıyer’i 2-1’lik skorla mağlup etti. Mücadelenin ardından Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Okan Buruk basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Rakipleri Sarıyer’in iyi mücadele ettiklerini ifade eden Okan Buruk, "Son iki gündeki sonuçlarda bütün takımların birbirini yenebileceğini gördük. Özellikle Süper Lig takımlarının elendiğini gördük. Maça ciddi konsantrasyonla başlamadığımız zaman işimizin zor olacağını düşünüyorduk. Oyuncularımız maçın başından sonuna kadar aynı konsantrasyon ve istekle mücadele etti. 2-1 kazandık. Çok daha fazla gol atabilirdik. Rakibimiz de çok iyi mücadele etti. Onları da kutluyorum" diye konuştu.

"Zemine rağmen iki takım da pas yapmaya çalıştı”

Yusuf Ziya Öniş Stadı’ndaki zeminin kendilerini oyunda olumsuz etkilediğini belirterek, "Zeminlerin iyi olması sporcu sağlığı ve oyun için önemli. İki takım da iyi niyetliydi ve oynamaya çalıştı. Bu zemine rağmen iki ekip de pas yapmaya çalıştı. İnşallah bundan sonra daha iyi zeminlerde oynarız" açıklamasını yaptı.

“Ligde çıkış yakalayarak, ilk 10’a girmek istiyoruz”

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Göztepe karşılaşacakları maç ile ilgili konuşan Buruk, "Şu anda lig bizim için çok daha önemli ve kritik. Çıkış yakalayarak bulunduğumuz yerden uzaklaşmak ve ilk 10'a girmek istiyoruz. Rakibimiz de özellikle iç sahada iyi oynuyor. Zorlu bir maç bizi bekliyor” diye konuştu.