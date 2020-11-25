Buse Naz Ã‡akÄ±roÄŸlu: 3-4 madalya alabileceÄŸimi dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum

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FenerbahÃ§e'nin milli boksÃ¶rÃ¼ Buse Naz Ã‡akÄ±roÄŸlu, 2019 yÄ±lÄ±nda yapÄ±lan BÃ¼yÃ¼k KadÄ±nlar Avrupa ÅžampiyonasÄ±'nda Avrupa'nÄ±n en iyi boksÃ¶rÃ¼ seÃ§ildi. AntrenÃ¶rÃ¼ NazÄ±m YiÄŸit ile spora baÅŸladÄ±ÄŸÄ± gÃ¼ndÃ¼n itibaren Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±Ä±n sÃ¼rdÃ¼ren Ã‡akÄ±roÄŸlu, dÃ¼nya ÅŸampiyonu milli sporcu Busenaz SÃ¼rmeneli ile Avrupa ve dÃ¼nyada dikkat Ã§eken sporcular arasÄ±nda yer alÄ±yor.Â

KoronavirÃ¼s salgÄ±nÄ± nedeniyle 2021'e ertelenen Tokyo Olimpiyat OyunlarÄ± iÃ§in kota mÃ¼sabakalarÄ±na hazÄ±rlanan Buse Naz Ã‡akÄ±roÄŸlu, DemiÃ¶ren Haber AjansÄ±'na (DHA) aÃ§Ä±klamalarda bulundu. Ã‡akÄ±roÄŸlu, Boks KadÄ±n Milli TakÄ±mÄ±'nÄ±n Ã§ok iyi gittiÄŸini belirterek, "Åžu an takÄ±m olarak gÃ¼zel baÅŸladÄ±k, iyi durumdayÄ±z. Kendi adÄ±ma geÃ§en seneki performansÄ±mÄ± yakaladÄ±m. Daha baÅŸÄ±ndayken bunu yakaladÄ±m. Olimpiyat elemelerine doÄŸru bir adÄ±m daha Ã¶nde olacaÄŸÄ±mÄ±zÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum. Åžu an kamplarÄ±mÄ±zÄ±n sonunda turnuvalara gidiyoruz ya da ikili kamp yapÄ±yoruz. Antrenmandaki performansÄ±mÄ±zÄ± destekliyoruz. Ufak tefek eksikliklerimiz var o da tamamen pandemiden kaynaklÄ±. Biliyorsunuz karÅŸÄ±lÄ±klÄ± bir spor ve eÅŸli Ã§alÄ±ÅŸmamÄ±z gerekiyordu. Uzun bir sÃ¼re eÅŸli Ã§alÄ±ÅŸamadÄ±k. Sadece kondisyon idmanlarÄ± yapÄ±yorduk. Åžu an ufak ufak baÅŸladÄ±k. Eldiven giyiyoruz, dÃ¶vÃ¼ÅŸÃ¼yoruz artÄ±k. Turnuvalara gidip geleceÄŸiz. Bu ufak eksikliklerimizi de tamamladÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda 2021 de bizim iÃ§in gÃ¼zel geÃ§ecek diye dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yoruz. Herkes 2 altÄ±n gÃ¶zÃ¼yle bakÄ±yor ama ben bu takÄ±mÄ±n 3-4 madalya alabileceÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum. Ã‡Ã¼nkÃ¼ olimpiyat elemelerinde Ä°ngiltere'de de Ã§ok iyi gidiyorduk. 5'te 5 olarak devam ediyordu maÃ§lar ve kura olarak da herkesin zorlu rakipleri vardÄ±. ArtÄ±k ÅŸu rakip basit diye sevinemiyorsun Ã§Ã¼nkÃ¼ herkes Ã§ok iyi. Biz buna raÄŸmen 5'te 5 olarak gidiyorduk kadÄ±n takÄ±mÄ± olarak. O yÃ¼zden Ã§ok umutluyum. GÃ¼zel geÃ§eceÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum 2021'in de" diye konuÅŸtu.

"ALTTAN Ã‡OK Ä°YÄ° BÄ°R TAKIM GELÄ°YOR"

51 kiloda mÃ¼cadele eden milli boksÃ¶r, ileride kendi kilosunu gÃ¶nÃ¼l rahatlÄ±ÄŸÄ± ile devredebileceÄŸini vurgulayarak, sÃ¶zlerini ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼: "Hem bunu Ã§ok istiyoruz hem de bu eksik. EÄŸer bunu yaparsak biz ve bizden sonrakiler iÃ§in Ã§ok faydalÄ± olacak. Kendi adÄ±ma 2021'den sonra da Ã§ok kÄ±sa bir sÃ¼re kalÄ±yor. 2024'Ã¼ de zorlamak istiyorum. O yÃ¼zden altÄ±nÄ± doldura doldura gitmek istiyoruz. Belki 2021 belki 2024'te de altÄ±n madalya, olimpiyat madalyasÄ± alabilecek bir takÄ±m. Alttan gelenler de Ã§ok iyi. Åžu an bize partner olarak yardÄ±mcÄ± oluyorlar ama onlarÄ± da yetiÅŸtiriyoruz biz. YarÄ±n Ã¶bÃ¼r gÃ¼n ben bÄ±raktÄ±ÄŸÄ±mda gerÃ§ekten samimi olarak sÃ¶ylÃ¼yorum gÃ¶zÃ¼m arkada kalmayacak bir takÄ±m geliyor. Kendi kilomu Ã§ok rahat teslim edebileceÄŸim kiÅŸiler yetiÅŸiyor. Bizle baÅŸladÄ± ama ilk ve son olmayacak."