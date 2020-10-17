Busenaz Sürmeneli: Tokyo'dan madalya ile dönmek istiyorum

Türk boks tarihinin en başarılı sporcusu olarak dikkat çeken Busenaz Sürmeneli, kadınlar ve erkekler arasında alınan madalyalarda ilk sırada yer aldı.

Boks tarihinde 3 dünya, 5 Avrupa şampiyonluğu ve 1 Avrupa üçüncülüğü elde eden Sürmeneli, toplamda 9 madalya kazanan tek sporcu oldu. Hazırlıkların çok iyi gittiğine vurgu yapan başarılı sporcu yaptığı açıklamada, "Takım olarak eski formumuza dönmeye çalışıyoruz. Pandemi arasından sonra dönüşte biraz zorlandık ama şu an tempomuz ve takımın enerjisi çok iyi durumda. İnşallah en iyi şekilde hazırlanarak Londra'ya tam takım olarak gitmeyi hedefliyoruz. Takım olarak çok iyi durumdayız ve dünya sıralamasında ilk üçteyiz. Kadın boksu açısından tarihimizde bu ilk. Takımımız çok genç ve çok iyi derecelere sahip sporcular var. Neden bizim takım 5te 5 yaparak olimpiyatlara gitmesin. İnşallah Türk halkının desteği ile beraber bayrağımızı en üstte dalgalandırmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Tokyo Olimpiyatlarından madalya ile dönmek istediğini söyleyen Sürmeneli, "Her şey çok çalışmaktan ve istemekten geçiyor. İnşallah Türk halkının dualarıyla Tokyo Olimpiyatlarını madalya ile süslemek istiyorum" açıklamasında bulundu.