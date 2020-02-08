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08.02.2020 - 10:51 |

Busenaz Sürmeneli'den altın madalya

Avrupa ve Dünya Şampiyonu Boksörümüz Busenaz Sürmeneli, 64. Uluslararası Bocskai Boks Turnuvası'nda Finlandiyalı rakibini devirerek altın madalya kazandı.

Busenaz Sürmeneli'den altın madalya

Milli boksör Busenaz Sürmeneli, Macaristan'ın Debrecen şehrinde düzenlenen 64. Uluslararası Bocskai Boks Turnuvası'nda altın madalya kazandı.

03-07 Şubat 2020 tarihleri arasında 33 ülkeden 275 sporcunun katılımıyla düzenlenen turnuvanın 69 kilo final müsabakasında ringe çıkan boksörümüz Busenaz Sürmeneli, Finlandiyalı rakibi Elina Gustafsson'u mağlup ederek şampiyon oldu.

 

 

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