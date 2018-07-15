Buyrun şölene!



Dünya Kupası’nda tarihi bir final futbolseverleri bekliyor. 3. kez final mutluluğu yaşayan Fransa ile ilk defa bu gururu tadan Hırvatistan’ın mücadelesi için büyük bir heyecan yaşanıyor, zafer için son 90 dakika bekleniyor

Rusya’nın ev sahipliğinde 14 Haziran tarihinde başlayan Dünya Kupası’nda dev yolculuk bugün sona eriyor. 1930 yılından 2018’e kadar devam eden futbolun en büyük geleneğinde 21. turnuvanın şampiyonu belli oluyor.

Tarihinde 3. kez finale kalmanın sevincini yaşayan Fransa ile tarihinde ilk kez bu gururu tadan Hırvatistan, Moskova’daki 81 bin kapasiteli Luzhniki’de kozlarını paylaşacak. TSİ 18.00’da başlayacak karşılaşma TRT1’den ekranlara gelecek. Maçın hakemi Arjantin’den Nestor Pitana olacak. 1998 Dünya Kupası’nda şampiyon olan Fransa, ikinci kez bu dev kupayı müzesine götürmek istiyor, Hırvatistan ise ilk şampiyonluğunu kazanmayı amaçlıyor.

STAT: Lujniki

YAYIN: TRT 1

SAAT: 18.00

HAKEM: Nestor Pitana



MUHTEMEL 11'LER

Fransa: Lloris, Pavard, Varane, Umtiti, Hernandez, Kante, Pogba, Matuidi (Tolisso), Mbappe, Griezmann, Giroud



Hırvatistan: Subasic, Vrsaljko, Lovren, Vida, Strinic, Modric, Brozovic, Rakitic, Rebic, Mandzukic, Perisic

1998’in rövanşı

3. kez karşı karşıya gelecek iki ülkenin en unutulmaz mücadelesi 1998 Dünya Kupası yarı finalinde yaşandı. Ev sahibi ülke Fransa’ya karşı son 4 maçında sahaya çıkan Hırvatistan, Suker’in golüyle öne geçse de daha sonra Lillian Thruam’ın gollerine engel olamayınca Fransa 2-1 kazanmıştı.



Bir diğer randevularını EURO 2004’te yapan iki ülke grup aşamasında 2-2 berabere kalmıştı. Kupanın iki namağlup takımının Rusya’daki performansları da dikkat çekiyor.6 maça çıkan Fransa, 5 galibiyet 1 beraberlik aldı ve hiçbir maçı uzatmalara kalmadı. Hırvatistan da 6 mücadelede 3 kez uzatmalara kaldı, grupta da 3 maçında 9 puan topladı.



Fransa’da Kylian Mbappe 3 golle takımının en skorer ismi konumunda bulunurken, Hırvatlarda Modric, Mandzukic ve Perisic 2’şer golle öne çıkıyor.