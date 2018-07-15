15.07.2018 - 02:30 |
Buyrun şölene!
Rusya'da 14 Haziran'da başlayan dev yolculuk bugün son buluyor, 21. turnuvanın şampiyonu belli oluyor.
Dünya Kupası’nda tarihi bir final futbolseverleri bekliyor. 3. kez final mutluluğu yaşayan Fransa ile ilk defa bu gururu tadan Hırvatistan’ın mücadelesi için büyük bir heyecan yaşanıyor, zafer için son 90 dakika bekleniyor
Rusya’nın ev sahipliğinde 14 Haziran tarihinde başlayan Dünya Kupası’nda dev yolculuk bugün sona eriyor. 1930 yılından 2018’e kadar devam eden futbolun en büyük geleneğinde 21. turnuvanın şampiyonu belli oluyor.
Tarihinde 3. kez finale kalmanın sevincini yaşayan Fransa ile tarihinde ilk kez bu gururu tadan Hırvatistan, Moskova’daki 81 bin kapasiteli Luzhniki’de kozlarını paylaşacak. TSİ 18.00’da başlayacak karşılaşma TRT1’den ekranlara gelecek. Maçın hakemi Arjantin’den Nestor Pitana olacak. 1998 Dünya Kupası’nda şampiyon olan Fransa, ikinci kez bu dev kupayı müzesine götürmek istiyor, Hırvatistan ise ilk şampiyonluğunu kazanmayı amaçlıyor.
STAT: Lujniki
YAYIN: TRT 1
SAAT: 18.00
HAKEM: Nestor Pitana
MUHTEMEL 11'LER
YAYIN: TRT 1
SAAT: 18.00
HAKEM: Nestor Pitana
MUHTEMEL 11'LER
Fransa: Lloris, Pavard, Varane, Umtiti, Hernandez, Kante, Pogba, Matuidi (Tolisso), Mbappe, Griezmann, Giroud
Hırvatistan: Subasic, Vrsaljko, Lovren, Vida, Strinic, Modric, Brozovic, Rakitic, Rebic, Mandzukic, Perisic
Hırvatistan: Subasic, Vrsaljko, Lovren, Vida, Strinic, Modric, Brozovic, Rakitic, Rebic, Mandzukic, Perisic
1998’in rövanşı
3. kez karşı karşıya gelecek iki ülkenin en unutulmaz mücadelesi 1998 Dünya Kupası yarı finalinde yaşandı. Ev sahibi ülke Fransa’ya karşı son 4 maçında sahaya çıkan Hırvatistan, Suker’in golüyle öne geçse de daha sonra Lillian Thruam’ın gollerine engel olamayınca Fransa 2-1 kazanmıştı.
Bir diğer randevularını EURO 2004’te yapan iki ülke grup aşamasında 2-2 berabere kalmıştı. Kupanın iki namağlup takımının Rusya’daki performansları da dikkat çekiyor.6 maça çıkan Fransa, 5 galibiyet 1 beraberlik aldı ve hiçbir maçı uzatmalara kalmadı. Hırvatistan da 6 mücadelede 3 kez uzatmalara kaldı, grupta da 3 maçında 9 puan topladı.
Fransa’da Kylian Mbappe 3 golle takımının en skorer ismi konumunda bulunurken, Hırvatlarda Modric, Mandzukic ve Perisic 2’şer golle öne çıkıyor.
Horozların hücum gücü
Fransa’da zorlu final öncesi hücum gücü dikkat çekiyor. Griezmann, Mbappe ve Giroud üçlüsü istatistikleriyle öne çıkıyor. OPTA’nın derlediği rakamlarla Fransa’nın forvet tarafının detayları:
-Antoine Griezmann, Fransa formasıyla büyük turnuvalarda (Dünya Kupası & Avrupa Şampiyonası) oynadığı dokuz eleme turu maçında 11 gole doğrudan katkı sağladı. Horozlar adına son 50 yılda onun kadar gol katkısı yapabilen oyuncu yok (Zinedine Zidane - 8 ve Michel Platini -6).
- Kylian Mbappe, Pele’den bu yana bir Dünya Kupası finalinde (1958) gol atan ilk 20 yaş altı oyuncu olmak için sahaya çıkıyor. Fransız oyuncu (3 gol), Brezilyalı efsaneden bu yana (1958’de 6 gol) aynı turnuvada en fazla gol atan genç oyuncu unvanına sahip.
-Olivier Giroud, 2018 Dünya Kupası’nda Fransa formasıyla sahada kaldığı 465 dakikada rakip kaleye isabetli şut çekemedi. 1966’dan bu yana aynı turnuvada isabet bulamadan en çok şut çeken oyuncu Giroud (13).
Hırvatistan’ın gol ayakları
Hırvatistan tarihindeki ilk finalinde hücum yıldızlarına güveniyor. OPTA’nın rakamlarıyla Hırvatların hücum elemanlarının rakamları göze çarpıyor. Buna göre iki isim ön plana çıkıyor:
-2018 Dünya Kupası’nda grup aşamasından sonra oynanan eleme maçlarında Mario Mandzukic’ten (2 gol-1 asist) daha fazla gol katkısı yapan tek oyuncu Antoine Griezmann (2 gol-2 asist).
-Büyük turnuvalarda (Dünya Kupası-Avrupa Şampiyonası) Hırvatistan formasıyla en fazla gol katkısı yapan iki oyuncudan biri Ivan Perisic (10; 6 gol-4 asist, Davor Suker’le birlikte; 9 gol ve 1 asist).
Uzatarak geldi
Zlatko Dalic idaresindeki Hırvatistan, 2018 Dünya Kupası gruplarından sonra oynadığı 3 maçı da uzatmalar ya da penaltılar sonucu kazandı. Aynı Dünya Kupası’nda dört karşılaşması uzatmaya giden tarihte hiç ülke olmazken; üç uzatma oynayan sadece üç takım var: Belçika (1986), İngiltere (1990) ve Arjantin (2014).
Deschamps'ın hedefi
Fransa’da Didier Deschamps, Dünya Kupası’nı oyuncu ve teknik direktör olarak kazanan 3. isim olmayı hedefliyor (Mario Zagallo ve Franz Beckenbauer).
Hırvatistan 13. ülke olmak istiyor
Dünya Kupası’nda ilk kez finale yükselen Hırvatistan, bunu başaran 13. farklı ülke oldu (10. Avrupa ülkesi)
Fransa’da Didier Deschamps, Dünya Kupası’nı oyuncu ve teknik direktör olarak kazanan 3. isim olmayı hedefliyor (Mario Zagallo ve Franz Beckenbauer).
Hırvatistan 13. ülke olmak istiyor
Dünya Kupası’nda ilk kez finale yükselen Hırvatistan, bunu başaran 13. farklı ülke oldu (10. Avrupa ülkesi)