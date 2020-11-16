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16.11.2020 - 00:18 | | AA

Büyük Britanyalı yüzücü Peaty'den rekor geldi!

Büyük Britanyalı yüzücü Adam Peaty, Uluslararası Yüzme Ligi'nin yarı finalinde erkekler 100 metre kurbağalama yarışında dünya rekorunu kırdı.

Büyük Britanyalı yüzücü Peaty'den rekor geldi!
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Büyük Britanyalı yüzücü Adam Peaty, Uluslararası Yüzme Ligi'nin yarı finalinde erkekler 100 metre kurbağalama yarışında dünya rekorunu kırdı. 

Peaty, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen organizasyondaki yarışı, 55.49'luk derecesiyle ilk sırada bitirdi. 

25 yaşındaki yüzücü, Güney Afrikalı Cameron van der Burgh'un 55.61 ile kırdığı dünya kısa kulvar rekorunu 11 yıl sonra ele geçirmeyi başardı. 

Peaty, 55.74 ile milli sporcu Emre Sakçı'ya ait olan Avrupa rekorunun da yeni sahibi oldu.

Büyük Britanyalı yüzücü Peatyden rekor geldi

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