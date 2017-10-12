Büyük hayal kırıklığı: Bayern Münih ve Milan

Bayern Münih, Real Madrid, Milan ve Chelsea gibi Avrupa'nın dev bütçeli futbol kulüpleri, 2017-18 sezonuna hedeflediği başarıların uzağında başladı.



Yaz transfer döneminde birçok yıldız oyuncuyla kadrosunu güçlendiren Avrupa'nın önde gelen takımları, büyük beklentilerle girdiği sezonda taraftarlarını henüz sevindiremedi.



Almanya'dan Bayern Münih ve Leipzig, İspanya'dan Real Madrid, İngiltere'den Chelsea ve İtalya'dan Milan, bu sezona istediği başlangıcı yapamayan takımlar arasında öne çıktı.



Bayern Münih'te teknik direktör değişti

Bundesliga'da son 5 sezondur üst üste şampiyonluğa ulaşan lig tarihinin en başarılı takımı konumundaki Bayern Münih, yaz transfer sezonunda Real Madrid'den James Rodriguez, Olympique Lyon'dan Corentin Tolisso, Juventus'tan Kingsley Coman, Hoffenheim'dan Niklas Süle ve Sebastian Rudy, Werder Bremen'den ise Serge Gnabry ile kadrosunu takviye etti.



Bayern Münih, sezona Almanya Süper Kupası'nı kazanarak başlamasına rağmen ligde ve Şampiyonlar Ligi'nde istediği sonuçları alamadı. Ligin üçüncü haftasında Hoffenheim'e 2-0 yenilerek tehlike sinyalleri veren Bayern Münih, son üç maçında ise galibiyet yüzü göremedi.



Ligin altıncı haftasında ağırladığı Wolfsburg ile 2-2 berabere kalan, Şampiyonlar Ligi grup maçında ise konuk olduğu Paris Saint-Germain (PSG) karşısında etkisiz bir oyunun ardından 3-0 kaybeden Bayern Münih'te kötü sonuçların faturası, İtalyan teknik direktör Carlo Ancelotti'ye kesildi.



PSG maçının ardından görevine son verilen Ancelotti'nin yerine geçici olarak getirilen yardımcısı eski Bayern Münihli futbolcu Willy Sagnol da takımının başında çıktığı ilk lig maçında Hertha Berlin ile 2-2 berabere kalarak yedek kulübesinden hüsranla ayrıldı.



Bunun üzerine kulüp yönetimi, daha önce Bayern Münih'i 3 kez çalıştıran Alman teknik adam Jupp Heynckes'i sezon sonuna kadar göreve getirdi. Bavyera temsilcisinde 2012-2013 sezonunda lig, Almanya Federasyon Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nden zaferle ayrılan 72 yaşındaki teknik adam daha sonra emekliye ayrıldığını duyurmuştu.



Ligde Borussia Dortmund'un 5 puan gerisinde kalan Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda ise PSG ve Celtic'in ardından 3 puanla üçüncü sırada yer alıyor.



Leipzig düşüşe geçti

Geçen sezon Bundesliga'yı ikinci sırada tamamlayarak önemli bir başarıya imza atan Leipzig de benzer şekilde bu sezon sahadan istediği sonuçlarla ayrılamadı.



Ligde Schalke 04'e 2-0, Augsburg'a 1-0 kaybeden, Borussia Mönchengladbach ile 2-2 berabere kalan ve topladığı 13 puanla dördüncü sırada yer alan Leipzig, Şampiyonlar Ligi'nde ise galibiyet yüzü göremedi. Konuk ettiği Monaco ile 1-1'lik eşitliğin ardından Vodafone Park'ta Beşiktaş'a 2-0 kaybeden Bundesliga temsilcisi, G Grubu'nda son sırada bulunuyor.



Real Madrid zirve yarışında geride kaldı

Son 4 sezonda 3 kez Şampiyonlar Ligi'nden zaferle ayrılan Avrupa futbolunun son yıllardaki en başarılı ekibi Real Madrid de sezona kötü başlangıç yapan takımlar arasına girdi.



Son lig şampiyonu İspanya temsilcisi, bu sezon 7 haftanın ardından 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 14 puan toplayabildi. Valencia ve Levante'yle berabere kalan, Real Betis'e ise mağlup olan Real Madrid, Barcelona'nın 7 puan gerisinde ligde 5'inci sırada yer alıyor.



Sezon başında oynanan İspanya Süper Kupası mücadelesinde aldığı men cezasını doldurmasının ardından ligde 3 maça çıkan Real Madrid'in en büyük gol umudu Cristiano Ronaldo'nun henüz golle tanışamaması da takımın kötü gidişatında önemli rol oynadı.



Transferler Chelsea'ye yetmedi

Premier Lig'in son şampiyonu Chelsea ise Alvaro Morata, Tiemoue Bakayoko, Danny Drinkwater, Antonio Rüdiger ve Davide Zappacosta'yı kadrosuna katarak yaz transfer sezonunda toplam 200 milyon avroyu kasasından çıkarsa da bu sezon istediği sonuçlara henüz ulaşamadı.



Ligde 7 haftada 13 puan toplayabilen Chelsea, şampiyonluk yarışındaki rakipleri Manchester City ve Manchester United'ın 6, Tottenham'ın ise 1 puan gerisinde 4'üncü sırada kaldı.



Mavi-beyazlılar, ligdeki tüm puan kayıplarını evinde oynadığı maçlarda yaşadı. İlk hafta Burnley'e 3-2 yenilen Chelsea, 5'inci haftada Arsenal ile 0-0 berabere kalırken, son olarak ise ağırladığı Manchester City'ye 1-0 mağlup olarak taraftarını üzdü. Ligde 7 maçta 6 kez ağları sarsan İspanyol Morata'nın sakatlanması da takımda moralleri bozdu.



Kadrosunu yenileyen Milan çıkışa geçemedi

Çinli yatırımcıların satın almasının ardından sezon başında Juventus'tan Leonardo Bonucci, Porto'dan Andre Silva, Atalanta'dan Andrea Conti, Bayer Leverkusen'den Hakan Çalhanoğlu, Wolfsburg'dan Ricardo Rodriguez, Villarreal'den Mateo Musacchio, Lazio'dan Lucas Biglia ve Fiorentina'dan Nikola Kalinic gibi önemli oyuncuları 200 milyon avronun üzerinde bonservis bedeli ödeyerek kadrosuna katan Milan, ligde zirve yarışına dahil olmayı henüz başaramadı.



Serie A'da 7 haftada yalnızca 4 galibiyet alabilan İtalya temsilcisi, 12 puanla 7'nci sırada kaldı. Lazio'ya 4-1, Sampdoria'ya ve Roma'ya 2-0 kaybeden Milan'da İtalyan teknik direktör Vincenzo Montella'nın kredisinin, hızla tükendiği iddia ediliyor.