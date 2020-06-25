Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerFransa Ligue 1 Haberleri Büyük kıyım! Monaco 14 futbolcusuyla yollarını ayırdı
25.06.2020 - 07:31 | | Sporx

Büyük kıyım! Monaco 14 futbolcusuyla yollarını ayırdı

Fransız kulübü, sözleşmesi biten 11 oyuncusunun yanı sıra kiralık mukaveleleri sona eren 3 isim ile yolların resmen ayrıldığını açıkladı. Eski Fenerbahçeli futbolcu Slimani de ayrılanlar arasında...

Büyük kıyım! Monaco 14 futbolcusuyla yollarını ayırdı
ABONE OL

Koronavirüs sebebiyle tescil edilen Fransa Ligi'nde bu sezon beklentilerin uzağında kalan Monaco'da sözleşmesi biten oyuncularla tekrar anlaşılmayacağı belirlenen isimler duyuruldu.Monaco kulübünden yapılan açıklamada aralarında Diego Benaglio, Moussa Sylla, Seydou Sy gibi isimlerin bulunduğu 11 futbolcusunun yanı sıra kiralık sözleşmeleri biten Slimani, Adrien Silva ve Tiemoue Bakayoko ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Büyük kıyım Monaco 14 futbolcusuyla yollarını ayırdı

Monaco'nun yollarını ayırdığını açıkladığı isimler şu şekilde:

Sözleşmesi sona erenler: Diego Benaglio, Seydou Sy, Moussa Sylla, Safwan Mbae, Nordine Ibouroi, Théo Louis, Owen Maes, Kevin Appin, Jordy Gaspar, Pierre Nguinda, Yannis Ngakoutou.

Kiralık sözleşmeleri bitenler: Islam Slimani, Adrien Silva, Tiemoue Bakayoko

Kırmızı beyazlı ekip bilindiği gibi sezona oldukça kötü başlamış ve koronavirüs arası verilene kadar düşme potası ile orta sıralar arasında gidip gelmişti.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Son dakika Fenerbahçe haberleri | Zeljko Obradovic'e sürpriz teklif! Fenerbahçe'den ayrılır ayrılmaz...

 

    Beşiktaşlı Nkoudou'dan şampiyonluk açıklaması: Biraz zor gözüküyor
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Galatasaray'da strateji hatası!
      Galatasaray'da strateji hatası!
    2. Anlaşma kontrat bitimine bırakılmaz
      Anlaşma kontrat bitimine bırakılmaz
    3. Tek başına tarih yazdı
      Tek başına tarih yazdı
    4. Selçuk varsa kaybediyor
      Selçuk varsa kaybediyor
    5. Beşiktaş'tan Nika Ninua sürprizi
      Beşiktaş'tan Nika Ninua sürprizi



    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Liverpool - Crystal Palace: 4-0

    Liverpool - Crystal Palace: 4-0

    Manchester United, Martial'in hat-trick yaptığı gecede rahat kazandı

    Manchester United, Martial'in hat-trick yaptığı gecede rahat kazandı

    Inter'e evinde Sassuolo darbesi

    Inter'e evinde Sassuolo darbesi

    Hollanda'da yeni sezonun 12-13 Eylül'de başlatılması hedefleniyor

    Hollanda'da yeni sezonun 12-13 Eylül'de başlatılması hedefleniyor

    Sıradaki Haber