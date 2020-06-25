Büyük kıyım! Monaco 14 futbolcusuyla yollarını ayırdı

Koronavirüs sebebiyle tescil edilen Fransa Ligi'nde bu sezon beklentilerin uzağında kalan Monaco'da sözleşmesi biten oyuncularla tekrar anlaşılmayacağı belirlenen isimler duyuruldu.Monaco kulübünden yapılan açıklamada aralarında Diego Benaglio, Moussa Sylla, Seydou Sy gibi isimlerin bulunduğu 11 futbolcusunun yanı sıra kiralık sözleşmeleri biten Slimani, Adrien Silva ve Tiemoue Bakayoko ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Monaco'nun yollarını ayırdığını açıkladığı isimler şu şekilde:

Sözleşmesi sona erenler: Diego Benaglio, Seydou Sy, Moussa Sylla, Safwan Mbae, Nordine Ibouroi, Théo Louis, Owen Maes, Kevin Appin, Jordy Gaspar, Pierre Nguinda, Yannis Ngakoutou.

Kiralık sözleşmeleri bitenler: Islam Slimani, Adrien Silva, Tiemoue Bakayoko

Kırmızı beyazlı ekip bilindiği gibi sezona oldukça kötü başlamış ve koronavirüs arası verilene kadar düşme potası ile orta sıralar arasında gidip gelmişti.