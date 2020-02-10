Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerTrabzonspor Haberleri Büyük pişmanlık! Sörloth gerçeği...
10.02.2020 - 12:26 |

Büyük pişmanlık! Sörloth gerçeği...

Trabzonspor’da golleriyle takımını sırtlayan Alexander Sörloth, Crystal Palace’da büyük üzüntü yarattı. Premier Lig ekibi, 6 milyon euro zorunlu satın alma maddesine karşın çok daha yüksek bir fiyata Norveçli yıldızı satma fırsatını kaçırdı.

Celal Umut Eren / Skorer Dış Haberler

Trabzonspor’da bu sezon ciddi bir başarı yakalayan ve ligde attığı 16 golle parlayan Alexander Sörloth, pişmanlık yarattı. Sezon başında Crystal Palace’tan 2 yıllığına kiralanan Norveçli yıldız, eski kulübünde herkesi üzdü.

2020-21 sezonunda maçların yüzde 50’sinde oynaması halinde 6 milyon euroya satın alma zorunluluğu bulunması işleri değiştirdi. Sörloth’un yakaladığı büyük çıkış sonrası Crystal Palace’ta pişmanlık başladı.

Premier Lig ekibi, böylesi formda bir yıldızı daha yüksek bir bonservise satma şansını kaçırdığı için üzüldü. Aynı şekilde Crystal Palace taraftarları da kulübün bu kararını sorgulayarak eleştirdi.

Erling Haaland örneğinin de verildiği Sörloth’un çok daha iyi bir fiyata satılabileceği vurgulandı.

G.Saray'a teklif edilmişti ancak...

Sörloth, Trabzonspor'a gelmeden Galatasaray'a teklif edildiği ancak teknik heyeti bu transferi veto ettiği ortaya çıkmıştı.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Trabzonspor'un hücum hattı göz kamaştırıyor! 4 isim damga vurdu...

Büyük pişmanlık Sörloth gerçeği...

 

 

Genç basketbolculardan hakeme saldırı skandalı!
daha fazla video için

Son Dakika Spor Haberleri

TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Kevin-Prince Boateng'in sözleşme detayları belli oldu

Kevin-Prince Boateng'in sözleşme detayları belli oldu

Süper Lig'de sahasında geçit vermeyen tek takım lider Sivasspor

Süper Lig'de sahasında geçit vermeyen tek takım lider Sivasspor

Milli karatecilerden Macaristan'da 15 madalya

Milli karatecilerden Macaristan'da 15 madalya

Erkek basketbolunda Türk takımları Avrupa'da zirvede

Erkek basketbolunda Türk takımları Avrupa'da zirvede

Sıradaki Haber