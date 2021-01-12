Büyük şanssızlık! Olcay Şahan girdiği gibi sakatlandı...

Karşılaşmanın 90 dakikası golsüz beraberlikle sonuçlanınca uzatma bölümüne geçildi. Yeni Malatyaspor'da 96. dakikada Lukoki'nin yerine oyuna dahil olan Olcay Şahan, büyük bir şanssızlık yaşadı.

Girdiği ikili mücadele sonucunda yerde kalan oyuncu, sağlık görevlileri eşliğinde sana kenarına geldi. Bir süre kendini deneyen Şahan'ın oyuna devam edemeyeceği bildirilince 99. dakikada Jetmir Topalli, Olcay Şahan'ın yerine oyuna dahil oldu.