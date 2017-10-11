Büyük şok! Babel, Janssen, Sneijder 2018'de yok...

Skorer-2018 Dünya Kupası'nda dünya futbolunun devlerinden Hollanda'da olmayacak... Kadrosunda Beşiktaşlı Babel, Fenerbahçeli Janssen gibi yıldızları barındıran Portakallar, İsveç'i 2-0 yenmesine karşın genel averajla Dünya Kupası trenine binemedi.

Amsterdam Arena'da oynanan ve Rus hakem Sergei Karasev'in yönettiği mücadelede ev sahibi 'Portakallar'a galibiyeti getiren golleri 16. (penaltıdan) ve 40. dakikalarda Arjen Robben kaydetti.

Ryan Babel 90, Vincent Janssen 45 dakika oynadı

Öte yandan Hollanda'da forma giyen Beşiktaşlı Ryan Babel ile Fenerbahçeli Vincent Janssen karşılaşmaya ilk 11'de başladı. Babel 90 dakika sahada yer alırken, Janssen ise 45 dakika oyunda kaldı.

Genel averajla elendiler

Bu sonucun ardından A Grubu'nda 19 puana yükselen 3. sıradaki Hollanda, aynı puandaki rakibi 2. sıradaki İsveç'in averajla gerisinde kaldı. FIFA kuralları gereği gruplarda genel averaja bakılırken, Hollanda'nın +9, İsveç'in ise +17 averajı bulunuyor.

A Grubu'nun lideri ise 23 puanla Fransa olurken, 19 puanlı İsveç de Rusya'da düzenlenecek 2018 Dünya Kupası'na gidebilmek için play-off mücadelesi verecek.